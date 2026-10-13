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Košarkaši Partizana u petom kolu Evrolige dočekuju grčki Panatinaikos.

Posle četiri odigrane utakmice, Partizan je u vrhu sa tri pobede i jednim porazom, dok je Panatinaikos prvi na tabeli sa svim pobedama.

KK Partizan - KK Beč, ABA liga 11.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Biće ovo meč pun emocija pošto se u Arenu vraća Željko Obradović, bivši trener crno-belih.

Biće interesantno videti kako će grobari dočekati trenera gostujuće ekipe.

Direktan prenos meča koji počinje u 20.30 možete gledati na kanalu Arena 2 Premijum. Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.

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Grobari pozdravili Žofrija Lovernja Izvor: Kurir