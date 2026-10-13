Biće interesantno videti kako će grobari dočekati trenera gostujuće ekipe
Evroliga
BIĆE OVO MEČ PUN EMOCIJA: Kada i gde možete da gledate Partizan Panatinaikos
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Košarkaši Partizana u petom kolu Evrolige dočekuju grčki Panatinaikos.
Posle četiri odigrane utakmice, Partizan je u vrhu sa tri pobede i jednim porazom, dok je Panatinaikos prvi na tabeli sa svim pobedama.
KK Partizan - KK Beč, ABA liga 11.10.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Biće ovo meč pun emocija pošto se u Arenu vraća Željko Obradović, bivši trener crno-belih.
Biće interesantno videti kako će grobari dočekati trenera gostujuće ekipe.
Direktan prenos meča koji počinje u 20.30 možete gledati na kanalu Arena 2 Premijum. Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
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