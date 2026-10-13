Karlos Kortes, poznati španski sudija, podbaciće loptu na meču Asvel - Crvena zvezda
Evroliga
ŠPANAC PREDVODI SUDIJSKU TROJKU: Poznato je ko deli pravdu Crvenoj zvezdi u Francuskoj
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Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u Francuskoj gostuju Asvelu u utakmici 5. kola Evrolige.
Crvena zvezda - Budućnost, ABA liga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Crveno-beli će pokušati da vežu treću uzastopnu pobedu, uz nadu da neće obraćati pažnju na suđenje.
Sudijsku trojku u "Astrobal" areni u Lionu predvodiće Španac Karlos Kortes. Njemu će pomagati Portugalac Serhio Silva i Nemac Kristijan Tajs.
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