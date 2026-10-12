EVROLIGA RAZMATRA VELIKI POVRATAK! Čelnici takmičenja bili u Izraelu, poznato šta je glavna tema!
Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno i direktor takmičenja Dijego Giljen posetili su Izrael, gde su sa predstavnicima Makabija iz Tel Aviva, Hapoela iz Tel Aviva i Hapoela iz Jerusalima razgovarali o mogućnosti povratka evropskih utakmica na izraelsko tlo.
Glavna tema sastanaka bila je bezbednosna situacija, koja je primorala izraelske klubove da međunarodne mečeve igraju van svoje zemlje.
Predstavnici Makabija upoznali su čelnike Evrolige sa svakodnevnim životom u Izraelu, dok je i vlasnik Hapoela Ofer Janaj razgovarao sa Buenom i Giljenom o mogućem povratku utakmica.
U razgovore je uključen i Hapoel iz Jerusalima, koji se takmiči u Evrokupu i želi da napravi korak ka stalnom mestu u Evroligi.
Ipak, konačna odluka o povratku utakmica još nije doneta, a bezbednosne okolnosti na Bliskom istoku i dalje predstavljaju najveću prepreku. Makabi trenutno domaće mečeve igra u Beogradu, dok Hapoel iz Tel Aviva nastupa u Sofiji.
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