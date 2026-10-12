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Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno i direktor takmičenja Dijego Giljen posetili su Izrael, gde su sa predstavnicima Makabija iz Tel Aviva, Hapoela iz Tel Aviva i Hapoela iz Jerusalima razgovarali o mogućnosti povratka evropskih utakmica na izraelsko tlo.

Glavna tema sastanaka bila je bezbednosna situacija, koja je primorala izraelske klubove da međunarodne mečeve igraju van svoje zemlje.

Milano - Makabi Evroliga Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Simone Lucarelli/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sara Angelica/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Predstavnici Makabija upoznali su čelnike Evrolige sa svakodnevnim životom u Izraelu, dok je i vlasnik Hapoela Ofer Janaj razgovarao sa Buenom i Giljenom o mogućem povratku utakmica.

U razgovore je uključen i Hapoel iz Jerusalima, koji se takmiči u Evrokupu i želi da napravi korak ka stalnom mestu u Evroligi.

Ipak, konačna odluka o povratku utakmica još nije doneta, a bezbednosne okolnosti na Bliskom istoku i dalje predstavljaju najveću prepreku. Makabi trenutno domaće mečeve igra u Beogradu, dok Hapoel iz Tel Aviva nastupa u Sofiji.

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Majkl Džordan Izvor: Instagram/basketball_23_edit_