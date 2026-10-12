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Košarkaš Real Madrida Gabrijel Dek biće podvrgnut operaciji levog ramena, nakon što mu je dijagnostikovana "nestabilnost nastala usled iščašenja zgloba", saopštio je danas španski klub.

Real Madrid u svom saopštenju nije naveo koliko će dugo 31-godišnji argentinski krilni centar odsustvovati sa terena.

KK Real - KK Partizan, Evroliga 8. 10. 2026 Foto: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

Spekuliše se, međutim, da će Argentinac biti van stroja 4-5 meseci.

Dek je zbog povrede ramena propustio meč prethodnog kola Evrolige protiv Partizana, a u prve tri utakmice Reala u tom takmičenju ove sezone je u proseku beležio jedan poen i 1,3 skoka.

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Haime Fernandez trojka za pobedu na Real Madrid Tenerife Izvor: TV Arena sport/Screenshot