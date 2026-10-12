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Jedan od najpoznatijih košarkaških agenata u Evropi i svetu, Miško Ražnatović, objavio je novo veliko ime u svom menadžerskom timu.

Ražnatović je putem Tvitera saopštio da je njegov novi klijent Loni Voker, američki bek koji trenutno pokušava da se izbori za mesto u ekipi Denver Nagetsa, gde nastupa i Nikola Jokić.

Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

- Loni Terens Voker IV naš je novi klijent! Ostavio je sjajan utisak prethodne dve godine u Evropi, igrajući za Žalgiris i Makabi, a trenutno se nalazi na trening-kampu Denver Nagetsa - napisao je Ražnatović.

Voker je na NBA draftu 2018. godine izabran kao 18. pik od strane San Antonio Sparsa. Tokom karijere u najjačoj ligi sveta nastupao je i za Los Anđeles Lejkerse, Bruklin Netse i Filadelfije.

Nakon NBA epizoda, odlučio je da karijeru nastavi u Evropi, gde je ostavio značajan trag. U sezoni 2024/25. nosio je dres Žalgirisa, sa kojim je osvojio Kup, dok je potom prešao u Makabi iz Tel Aviva.

U dresu izraelskog kluba Voker je u Evroligi prosečno beležio 15,2 poena po utakmici, čime je pokazao da može da bude važan ofanzivni adut na najvišem evropskom nivou.

Amerikanac je u avgustu 2026. potpisao jednogodišnji, negarantovani ugovor sa Denver Nagetsima, pa će pokušati da se izbori za mesto u timu iz Kolorada i ponovo zaigra u NBA ligi.

Sada će u tom procesu imati i podršku Miška Ražnatovića, koji nastavlja da širi svoju klijentsku listu imenima iz samog vrha svetske košarke.

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