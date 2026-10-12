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Košarkaši Partizana u utorak uveče dočekuju Panatinaikos u petom kolu Evrolige, a utakmica u Beogradskoj areni biće posebna zbog povratka Željka Obradovića pred navijače crno-belih.

Pred veliki duel govorio je Karlik Džons, koji je istakao da ekipa mora da ostane fokusirana na teren, ali nije krio uzbuđenje zbog susreta sa bivšim trenerom.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Američki plejmejker svestan je da atmosferu očekuje nešto posebno, ali smatra da Partizan ne sme da dozvoli da ga emocije odvoje od onoga što je najvažnije.

- Mi igrači treba da pristupimo utakmici kao da je svaka druga utakmica. Nekada se previše razmišlja o nekoj utakmici, ali samo treba da pristupimo kao da je svaka druga. Naravno da znamo da se vraća naš bivši trener, atmosfera će biti dobra, možda i najbolja ove godine. Mislim da mi moramo da se fokusiramo na našu utakmicu, jer ako ne bude tako, može biti veoma opasno - rekao je Džons.

Trener Partizana Đoan Penjaroja opisao je Panatinaikos kao ol-star tim, a Karlik ima veliko poštovanje prema grčkom velikanu, koji je odlično započeo sezonu.

- Oni su dobar tim, imaju popunjene sve pozicije, mi smo autsajderi, ja ću se tako ponašati. Ne znam da li je ol-star tim, videćemo sutra, ali mi ćemo pristupiti ovoj utakmici kao svakoj drugoj. Biće veoma uzbudljivo - poručio je plejmejker crno-belih.

Džons tvrdi da je atmosfera u ekipi odlična i da Partizan ima kvalitet da se suprotstavi svakom protivniku.

- Fenomenalno, svi smo u dobroj formi. Svi govore lepo o Panatinaikosu, ali mi smo tim koji može da pobedi svakog, energija će biti dobra. Moj cilj će biti da se u utakmicu uđe jako i fizički - istakao je on.

Dolazak ekipe koju predvodi Željko Obradović predstavlja dodatni motiv za košarkaše Partizana, posebno jer se sastaju sa jednim od glavnih kandidata za vrh Evrolige.

- Naravno, to je tim za koji svi, osim navijača Partizana, znaju da je bolji od nas, da su ispred nas na tabeli. Svima nama to treba da bude motivacija. Ne mogu rečima da opišem koliko sam uzbuđen, ne samo zbog trenera. I kada on nije bio tu, mi smo igrali dobro. Uvek želim da pobedim ekipe koje su jače od nas - rekao je Džons.

Govoreći o kvalitetu Panatinaikosa, Amerikanac je naglasio da veliki broj dobrih pojedinaca ne znači mnogo ukoliko se ne uklope u sistem.

- Oni su lideri, imaju mnogo igrača koji su došli, a u nekim drugim timovima bi bili dobri igrači. Svako ko može da ih prilagodi i uklopi u ekipu, može mnogo da uradi - objasnio je plejmejker Partizana.

Džons nije bio u sastavu crno-belih za utakmicu ABA lige protiv Beča, ali je objasnio da je to bila odluka trenera koju je prihvatio bez problema.

- To je bila odluka trenera, razgovarali smo pre utakmice. Bio sam spreman da igram, ali sam poštovao njegovu odluku. Kao što sam rekao, imamo veliku nedelju ispred nas, želim da pružim svoju najbolju partiju. Gledao sam utakmicu, momci su uradili svoj posao - otkrio je on.

Ipak, najemotivniji deo razgovora odnosio se na Željka Obradovića i susret koji čeka Karlika pred početak utakmice. Amerikanac nije skrivao koliko ceni trofejnog stručnjaka, ali je poručio da će emocije ostaviti po strani dok se meč ne završi.

- Zagrliću ga i reći koliko ga volim i poštujem, ali to sve posle utakmice. Želim pre toga da budem profesionalan - iskren je bio Džons.

Za kraj, plejmejker Partizana priznao je da jedva čeka početak utakmice, ali da će do tada pokušati da provede vreme sa porodicom i ostane miran.

- O da, uzbuđen sam, ali kada se vratim kući, uživaću sa porodicom. Naravno da ću biti fokusiran, ali već kada budem kolima dolazio do Arene, već ću razmišljati o utakmici - zaključio je Karlik Džons.

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