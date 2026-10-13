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Iskusni stručni analitičar Vlade Đurović najavio je iz svog ugla predstojeći meč između Asvela i Crvene zvezde.

Crvena zvezda od 20 časova igra u Lionu utakmicu 5. kola Evrolige.

1/4 Vidi galeriju Vlade Đurović u sezoni 2026/27 Foto: Printskrin

"Proglasio bih Zvezdu blagim favoritom da igraju centri, ali ne igraju ni Izundu, ni Motli. Izgledi su 50-50. Gledao sam utakmicu, i to dva puta, Pariz i Asvel su igrali neverovatnu utakmicu "ran end gan". Zvezda mora da umiri njihov ritam, oni čim pređu centar šutiraju. Biće interesantna i atraktivna utakmica, ali ni blizu kao Partizanova", rekao je u uvodu Đurović.

Na konstataciju voditelja da je Zvezda protiv Budućnosti postigla 101 poen, Đurović je odgovorio.

"Zvezda mora da pojača odbranu, da igra bolje od Asvela. Kada sam gledao statistiku, Asvel daje više poena od Zvezde, bolji su u procentu šuta za dva i tri poena. Zvezda je malo bolja u penalima, ali su to slabi procenti. Asvel je bolji u asistencijama od Zvezde, a Zvezda je bolja u skoku. Zvezda mora da kontroliše skok. Njihova slaba tačka je odbrana, njihov trener Toni Parker i nije pravi trener, ne utiče tako mnogo kada ekipi ne ide", rekao je Đurović a zatim dodao:

"Zvezda da bi dobila, mora da igra kao u Dubaiju. Protok lopte i lepo raspoređeni poeni. Ne da Nvora da 26 poena, a ovi drugi po pet. Džons je igrao 25 minuta i većeras mora da igra. Veliki problem je Moneke. Mora da odigra mnogo bolje nego prošlu utakmicu."