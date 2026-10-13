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Ekipa Panatinaikosa biće oslabljena u večerašnjem meču s Partizanom u utakmici 5. kola Evrolige.

Kako prenose grčki mediji, u timu nema Isaka Bonge, bivšeg košarkaša Partizana.

Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

 Nemački reprezentativac je otpao iz tima zbog povrede zgloba desne šake.

Trener Željko Obradović je umesto Bonge za meč u beogradskoj Areni ubacio Huanča Ernangomesa koji se vraća iz povrede.

Van tima su od ranije Kendrik Nan i Kostas Slukas.

Panatinaikos će protiv Partizana igrati u sastavu: Kalaicakis, Fransisko, Badio, Hejs-Dejvis, Rogavopulos, Grent, Lesor, Jabusele, Ernangomes, Mitoglu, Mancukas, Fal.

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trening Partizana pred Panatinaikos Izvor: MONDO