Doskorašnji ljubimac grobara Isak Bonga preskočiće meč protiv Partizana
Evroliga
ŽESTOK UDARAC ZA PANATINAIKOS NEPOSREDNO PRED MEČ ZA PARTIZANOM: Povredio se bitan igrač, neće igrati u Areni
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Ekipa Panatinaikosa biće oslabljena u večerašnjem meču s Partizanom u utakmici 5. kola Evrolige.
Kako prenose grčki mediji, u timu nema Isaka Bonge, bivšeg košarkaša Partizana.
Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia
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Nemački reprezentativac je otpao iz tima zbog povrede zgloba desne šake.
Trener Željko Obradović je umesto Bonge za meč u beogradskoj Areni ubacio Huanča Ernangomesa koji se vraća iz povrede.
Van tima su od ranije Kendrik Nan i Kostas Slukas.
Panatinaikos će protiv Partizana igrati u sastavu: Kalaicakis, Fransisko, Badio, Hejs-Dejvis, Rogavopulos, Grent, Lesor, Jabusele, Ernangomes, Mitoglu, Mancukas, Fal.
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