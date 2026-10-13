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20:13

Ovacije za Matijasa Lesora

00:13
Grobari skandiraju "Matijas Lesor" Izvor: Kurir

20:10

Arena prepuna daleko pre početka meča

00:31
Grobari na meču Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir

20:04

Saša Ilić i Raća Petrović u Areni

16:20

Ko su sudije meča?

Ne propustiteEvroligaALBANAC STIŽE U PAKAO ARENE! KAKVA ODLUKA EVROLIGE: Evo ko su sudije za meč Partizan - Panatinaikos
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16:19

Šta kažu kladionice?

Ne propustiteKvotaDA LI PARTIZAN MOŽE DA SRUŠI PANATINAIKOS?! Četa Željka Obradovića je veliki favorit u Beogradu...
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16:19

Važno saopštenje Partizana

Ne propustiteEvroligaKK PARTIZAN SE OGLASIO VAŽNIM SAOPŠTENJEM PRED MEČ PROTIV PANATINAIKOSA! Kratko, ali jasno - evo šta nas čeka u Areni!
KK Partizan

16:15

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:13

Sastavi

PARTIZAN - PANATINAIKOS

Hala: Arena

Sudije: 

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja

PANATINAIKOS: Kalaicakis, Fransisko, Badio, Hejs-Dejvis, Rogavopulos, Grent, Lesor, Jabusele, Ernangomes, Mitoglu, Mancukas, Fal. Trener: Željko Obradović