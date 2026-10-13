PARTIZAN - PANATINAIKOS 0:0
Evroliga
PARTIZAN - PANATINAIKOS: Puna Arena čeka spektakl! Emocije na maksimumu
Košarkaši Partizana i Panatinaikosa od 20.30 u beogradskoj Areni igraju utakmicu 5. kola Evrolige.
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16:15
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16:13
Sastavi
PARTIZAN - PANATINAIKOS
Hala: Arena
Sudije:
PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja
PANATINAIKOS: Kalaicakis, Fransisko, Badio, Hejs-Dejvis, Rogavopulos, Grent, Lesor, Jabusele, Ernangomes, Mitoglu, Mancukas, Fal. Trener: Željko Obradović
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