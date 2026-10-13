Evroliga
OVAKO SU NAVIJAČI PARTIZANA DOČEKALI ŽELJKA OBRADOVIĆA: Vulkan emocija u Areni! Žoc je po ulazu u halu uradio nešto što je razgalilo grobare
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Željko Obradović se vratio u Arenu!
Bivši trener Partizana, sada šef struke Panatinaikosa, dočekan je ovacijama prepune hale na Novom Beogradu.
Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Najtrofejniji trener Evrolige doživeo je prave ovacije sa tribina.
Na ulasku u halu, ponovio je ono što je radio dok je bio u Partizanu - zagrlio je devojčicu koja mu je bila talija.
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