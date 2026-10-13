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Željko Obradović se vratio u Arenu!

Bivši trener Partizana, sada šef struke Panatinaikosa, dočekan je ovacijama prepune hale na Novom Beogradu.

Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Najtrofejniji trener Evrolige doživeo je prave ovacije sa tribina.

Na ulasku u halu, ponovio je ono što je radio dok je bio u Partizanu - zagrlio je devojčicu koja mu je bila talija.

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