Željko Obradović odbio je poklon svog bivšeg kluba Partizana
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ŽELJKO OBRADOVIĆ ODBIO POKLON OD PARTIZANA: Scena koja se nije videla u prenosu, a o kojoj svi pričaju
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Trener Panatinaikosa Željko Obradović nije želeo da primi poklon od Partizana, svog doskorašnjeg kluba.
Obradović se vratio prvi put u beogradsku Arenu od odlaska iz kluba.
Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Uoči utakmice u rasprodatoj Areni, Partizan je pustio poseban film koji je izazvao emocije kod svih prisutnih.
Crno-beli su imali ideju i da Obradoviću uruče poklon sa natpisom "Zauvek".
Međutim, Obradović nije želeo poklon od kluba.
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