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Trener Panatinaikosa Željko Obradović nije želeo da primi poklon od Partizana, svog doskorašnjeg kluba.

Obradović se vratio prvi put u beogradsku Arenu od odlaska iz kluba.

Željko Obradović na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Uoči utakmice u rasprodatoj Areni, Partizan je pustio poseban film koji je izazvao emocije kod svih prisutnih.

Crno-beli su imali ideju i da Obradoviću uruče poklon sa natpisom "Zauvek".

Međutim, Obradović nije želeo poklon od kluba.

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