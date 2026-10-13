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Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Žalgiris 99:80 (27:14, 23:29, 28:13, 21:24), u petom kolu Evrolige.

Fenerbahče su predvodili Ševon Šilds sa 17, Brekston Ki sa 15, Vil Klajburn sa 14 i Nikolo Meli sa 10 poena.

Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Kod Žalgirisa bolji od ostalih bio je Karsen Edvards sa 20 poena.

Fenerbahče je treći sa četiri pobede i jednim porazom, a Žalgiris je na 13. mestu sa dve pobede i tri poraza.

U narednom kolu, Fenerbahče će dočekati Partizan, dok će Žalgiris u Kaunasu ugostiti Efes.

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