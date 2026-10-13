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Košarkaši Crvene zvezde savladali su Asvel sa 84:82 u meču petog kola Evrolige, a heroj pobede bio je Kris Džons koji je postigao pobedonosni pogodak sekund pred kraj meča.

Na sebe je preuzeo odgovornost u poslednjem napadu i pogodio uz zvuk sirene.

Pogledajte taj pogodak:

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Kris Džouns pogodak za pobedu protiv Asvela Izvor: Arena 1 Premium

Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda, Printscreen/Twitter

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