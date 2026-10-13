"Detalji! Bilo je tri, četiri situacije u kojima smo odigrali baš dobru odbranu, a onda i ona njihova trojka kada je lopta poskakala po obruču, pa još jedan koš uz dosta sreće... Ali, znate, košarkaški bogovi su ponekad pošteni! Oni su dopustili Krisu da pogodi taj poslednji šut. Ponosan sam na momke. Svi su doneli najbolje verzije sebe na teren i ovo je timska pobeda".