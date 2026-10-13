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 Zvezda sada ima učinak 3-2, dok je Asvel upisao treći poraz.

Svoje prve impresije posle dramatične pobede  izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.

"Detalji! Bilo je tri, četiri situacije u kojima smo odigrali baš dobru odbranu, a onda i ona njihova trojka kada je lopta poskakala po obruču, pa još jedan koš uz dosta sreće... Ali, znate, košarkaški bogovi su ponekad pošteni! Oni su dopustili Krisu da pogodi taj poslednji šut. Ponosan sam na momke. Svi su doneli najbolje verzije sebe na teren i ovo je timska pobeda".

Šta mu se najviše svidelo?

"Mi smo bili baš dobra zlatna ribica! Ima jedna osoba koja zna o čemu govorim... Promašivali smo mnogo otvorenih šuteva, bacanja, lakih zakucavanja... Nismo i pored toga odustajali i na kraju smo pobedili, ali iza svega toga je mentalna snaga"

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