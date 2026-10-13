Pogledajte kako je Kris Džons prokomentarisao pobedu Crvene zvezde protiv Asvela u Evroligi, uz dramatičan završetak meča.
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OGLASIO SE HEROJ CRVENE ZVEZDE! Džons zaledio Vilerban, evo šta je rekao nakon pobedničkog koša!
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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel sa 84:82 u 4. kolu Evrolige.
Heroj pobede bio je Kris Džons koji je uz zvuk sirene doneo trijumf crveno-belima.
Nakon meča je rekao:
- Borili smo se i imali smo veliki broj igrača koji su igrali van svojih pozicija. Znao sam da ču uzeti taj poslednji šut. Drago mi je zbog pobede i načina na koji smo stigli do nje - rekao je Džons.
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