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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel sa 84:82 u 4. kolu Evrolige.

Heroj pobede bio je Kris Džons koji je uz zvuk sirene doneo trijumf crveno-belima.

Nakon meča je rekao:

- Borili smo se i imali smo veliki broj igrača koji su igrali van svojih pozicija. Znao sam da ču uzeti taj poslednji šut. Drago mi je zbog pobede i načina na koji smo stigli do nje - rekao je Džons.

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Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot