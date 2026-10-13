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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Asvel rezultatom 84:82 u četvrtom kolu Evrolige i tako upisali treći uzastopni trijumf u elitnom takmičenju!

Crveno-beli su preživeli pravu dramu u Francuskoj, a junak večeri bio je Kris Džons, koji je košem uz zvuk sirene rešio pitanje pobednika.

1/4 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda, Printscreen/Twitter

Crvena zvezda je mogla skupo da plati jedan trenutak nepažnje. Čima Moneke je u poslednjoj deonici imao priliku da atraktivnim zakucavanjem donese važne poene crveno-belima, ali je promašio i tako ostavio Asvel u igri.

Taj promašaj mogao je da se pretvori u veliki problem za ekipu sa Malog Kalemegdana, koja je do poslednjih sekundi morala da strepi za pobedu.

00:38 Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Ipak, kada se utakmica lomila, na scenu je stupio Kris Džons. Bek crveno-belih pokazao je hladnokrvnost u najvažnijem trenutku i pogodio koš za pobedu uz zvuk sirene, za konačnih 84:82 i veliko slavlje Zvezde u Francuskoj.

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