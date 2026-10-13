Željko Obradović komentarisao je poraz Partizana od Panatinaikosa, ističući sjajnu defanzivu i posebnu atmosferu na strani.
oglasio se
"OVDE JE IPAK POSEBNO"! Prve reči Obradovića nakon poraza Partizana od Panatinaikosa!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su od Panatinaikosa sa 72:55 (16:16, 19:12, 20:8, 15:19) u 4. kolu Evrolige.
Nakon meča oglasio se trener "zelenih" Željko Obradović:
Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
- Bili smo sjani defanzivno svih 40 minuta, u napadu to nije bio slučaj. Reakcija je bila dobra, igrači su se boirili u ovoj atmosferi. Tako je kada igrate na strani, ali ovde je posebno - rekao je Obradović uz osmeh.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši