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Košarkaši Partizana poraženi su od Panatinaikosa sa 72:55 (16:16, 19:12, 20:8, 15:19) u 4. kolu Evrolige.

Nakon meča oglasio se trener "zelenih" Željko Obradović:

Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

- Bili smo sjani defanzivno svih 40 minuta, u napadu to nije bio slučaj. Reakcija je bila dobra, igrači su se boirili u ovoj atmosferi. Tako je kada igrate na strani, ali ovde je posebno - rekao je Obradović uz osmeh.

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Partizan - Panatinaikos, Željko Obradović Izvor: Kurir