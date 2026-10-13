Košarkaši Partizana doživeli su drugi vezani poraz u Evroligi.
EVROLIGA
PRVE REČI ĐOANA PENJAROJE: Evo šta je rekao trener Partizana posle ubedljivog poraza u Areni...
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U utakmici 5. kola Partizan je poražen u beogradskoj Areni od Panatinaikosa sa 72:55 (16:16, 19:12, 20:8, 15:19).
Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Partizan za dva dana gostuje Fenerbahčeu. Panatinaikos dočekuje Hapoel.
Svoje prve impresije posle meča izneo je trener Partizana Đoan Penjaroja.
"Danas je rival zaslužio pobedu. Srećan sam što se tim borio 40 minuta. Imali smo neke greške, ali dobra odbrana. Imali smo loše procente šuteva, teško je takmičiti se onda", rekao je Penjaroja.
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