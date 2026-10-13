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 Junak crveno-belih bio je Kris Džons, koji je u dramatičnoj završnici preuzeo odgovornost i pogodio koš vredan velikog trijumfa.

Svoje impresije posle meča izneo je trener Asvela Toni Parker.

"To je košarka. Kris je pogodio neverovatan šut. Nije otišlo na našu stranu. Svideo mi se šut koji smo imali za Votersa. Odigrali smo pik i dobili šta smo hteli. Da je pogodio, možda bi pobedili, ali to je košarka. Sve u svemu, ponosan sam na svoj tim i bila je ovo izuzetna utakmica".

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Partizan - Panatinaikos, Željko Obradović Izvor: Kurir