"To je košarka. Kris je pogodio neverovatan šut. Nije otišlo na našu stranu. Svideo mi se šut koji smo imali za Votersa. Odigrali smo pik i dobili šta smo hteli. Da je pogodio, možda bi pobedili, ali to je košarka. Sve u svemu, ponosan sam na svoj tim i bila je ovo izuzetna utakmica".