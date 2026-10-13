Košarkaši Crvene zvezde upisali su treću uzastopnu pobedu u Evroligi, pošto su u četvrtom kolu na gostovanju savladali Asvel rezultatom 84:82.
EVROLIGA
PARKER PONOSAN NA SVOJ TIM: To je košarka...
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Junak crveno-belih bio je Kris Džons, koji je u dramatičnoj završnici preuzeo odgovornost i pogodio koš vredan velikog trijumfa.
Svoje impresije posle meča izneo je trener Asvela Toni Parker.
"To je košarka. Kris je pogodio neverovatan šut. Nije otišlo na našu stranu. Svideo mi se šut koji smo imali za Votersa. Odigrali smo pik i dobili šta smo hteli. Da je pogodio, možda bi pobedili, ali to je košarka. Sve u svemu, ponosan sam na svoj tim i bila je ovo izuzetna utakmica".
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