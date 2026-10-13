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Dubai su predvodili srpski internacionalac Filip Petrušev sa 17, Mifiondu Kabengele sa 16, Dvejn Bejkon sa 15 i Eli Okobo sa 14 poena.

Najefikasniji kod Baskonije bili su Tadaš Sedekerskis sa 13, EJ Džej Loson sa 12, Kris Duarte sa 11 i Marsio Santos sa 10 poena.

Dubai je sedmi sa tri pobede i dva poraza, dok je Baskonija na 19. mestu sa jednom pobedom i četiri poraza.

U narednom kolu, Dubai će gostovati Milanu, dok će Baskonija u Bolonji gostovati Virtusu.

Košarkaši Real Madrida su na gostujućem terenu pobedili Milano 98:89 (21:25, 32:15, 31:27, 14:22).

Najefikasniji kod Reala bili su Andreas Felis sa 15, Teo Maledon sa 14, Fakundo Kampaco sa 13, Demijan Džons sa 12 i Valter Tavares sa 10 poena.

Kod Milana bolji od ostalih bio je Leandro Bolmaro sa 21 poenom.

Real je na 13. mestu sa dve pobede i tri poraza, a Milano je na pretposlednjoj, 19. poziciji sa jednom pobedom i četiri poraza.

Real će u narednom kolu dočekati Asvel.

Košarkaši Barselone su na svom terenu pobedili Makabi iz Tel Aviva 90:87 (23:24, 17:18, 27:22, 23:23).

Barselonu je predvodio Kevin Panter sa 19 poena, dok se kod Makabija izdvojio Jam Madar sa 22 poena.

Barselona je šesta sa tri pobede i dva poraza, a Makabi je na 18. mestu sa jednom pobedom i četiri poraza.

U sledećem kolu, Barselona će dočekati Olimpijakos, dok će Makabi gostovati Valensiji.

(Beta)