" Ne znam koji mediji pišu, ljudi su me obavestili da se sprema nešto, ja sam rekao da nema potrebe za tim. Meni je Partizan dao sve, ne treba ništa više da mi daje", rekao je Željko Obradović.

"Mediji prenose neke izjave koje izvuku iz konteksta, pa se pojavilo i nešto da meni nije bitna ova utakmica, to neka služi njima na čast. Rekao sam samo da ja emocije stavljam po strani i da ja tu nisam najvažniji i kako se ja osećam. Ako neko misli da ova utakmica meni nije bitna... Naravno da je bitna, taj osećaj kada izlaziš je neverovatan, jer su to moji ljudi sa kojima sam živeo. I sada smo otišli, navijači Partizana su ostali da pevaju. Dok je tako, Partizan će uvek imati podršku navijača."