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Košarkaši Olimpijakosa napravili su neverovatan podvig u derbiju 5. kola Evrolige.

Grci su slavili na gostovanju Valensiji posle produžetka 102:97, i tp pošto je gubio 28 razlike u jednom delu utakmice.

Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda, Printscreen/Twitter

 Obe ekipe sada imaju učinak 4-1.

U pobedničkom timu Montero je postigao 26 poena, a Furnije 23.

Vezenkov je upisao 14 poena, a Ndiaj 11.

Nikola Milutinov je za 22 minuta postigao sedam poena, uz sedam skokova i dve asistencije.

U domaćem timu Nikola Mirotić je postigao 19 poena, Šorts 16, Tejlor 15, Bruks 14, a Rovers 13.

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