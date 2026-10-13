Nikola Milutinov je za 22 minuta postigao sedam poena
Evroliga
EVROLIGA OVO NE PAMTI: Šokantan podvig Olimpijakosa! Valensija je imala (ne)dostižnu prednost, a onda...
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Košarkaši Olimpijakosa napravili su neverovatan podvig u derbiju 5. kola Evrolige.
Grci su slavili na gostovanju Valensiji posle produžetka 102:97, i tp pošto je gubio 28 razlike u jednom delu utakmice.
Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda, Printscreen/Twitter
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Obe ekipe sada imaju učinak 4-1.
U pobedničkom timu Montero je postigao 26 poena, a Furnije 23.
Vezenkov je upisao 14 poena, a Ndiaj 11.
Nikola Milutinov je za 22 minuta postigao sedam poena, uz sedam skokova i dve asistencije.
U domaćem timu Nikola Mirotić je postigao 19 poena, Šorts 16, Tejlor 15, Bruks 14, a Rovers 13.
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