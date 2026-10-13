CRVENA ZVEZDA PRESKOČILA PARTIZAN: Evo kako izgleda tabela Evrolige posle 5. kola
Srpski timovi bili su polovičnog učinka.
Crvena zvezda je uz zvuk sirene savladala Asvel poenima Džonsa.
Nešto kasnije Partizan je poražen od Panatinaikosa u emotivnom meču odigranom u beogradskoj Areni.
Obe ekipe sada imaju po tri pobede i dva poraza, ali su crveno-beli preskočili večitog rivala pošto imaju bolju koš-razliku.
Posle ovog kola samo je Panatinaikos neporažen.
Valensija je posle plus 28 poražena od Olimpijakosa, što je prvi neuspeh Španaca. Sada Olimpijakos, Fenerbahče i Valensija dele drugo mesto sa 4-1.
Crvena zvezda i Partizan nalaze se u grupi timova sa po tri pobede i dva poraza. Tu su još Barselona i Dubai.
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Sa 2-2 i utakmicom manje su Bešiktaš, Virtus i Hapoel.
Dve pobede i tri poraza imaju Real, Žalgiris i Asvel, dok šest klubova imaju po jednu pobedu.