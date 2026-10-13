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Srpski timovi bili su polovičnog učinka.

Crvena zvezda je uz zvuk sirene savladala Asvel poenima Džonsa.

Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda, Printscreen/Twitter

 Nešto kasnije Partizan je poražen od Panatinaikosa u emotivnom meču odigranom u beogradskoj Areni.

Obe ekipe sada imaju po tri pobede i dva poraza, ali su crveno-beli preskočili večitog rivala pošto imaju bolju koš-razliku.

Posle ovog kola samo je Panatinaikos neporažen.

Valensija je posle plus 28 poražena od Olimpijakosa, što je prvi neuspeh Španaca. Sada Olimpijakos, Fenerbahče i Valensija dele drugo mesto sa 4-1.

Crvena zvezda i Partizan nalaze se u grupi timova sa po tri pobede i dva poraza. Tu su još Barselona i Dubai.



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Sa 2-2 i utakmicom manje su Bešiktaš, Virtus i Hapoel.

Dve pobede i tri poraza imaju Real, Žalgiris i Asvel, dok šest klubova imaju po jednu pobedu.

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Partizan - Panatinaikos, Željko Obradović Izvor: Kurir