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Poslednja sekunda, koš za pobedu i erupcija emocija! Crvena zvezda je posle prave drame savladala Asvel na gostovanju i stigla do treće pobede u Evroligi, a brojke otkrivaju ko je vukao crveno-bele do trijumfa, ko je preuzeo odgovornost kada se utakmica lomila, ali i ko je ovog puta ostao dužan na parketu!

Čima Moneke, Džordan Nvora i Semi Odželej bili su najefikasniji, dok je Kris Džons sa devet asistencija dirigovao napadom crveno-belih, a na kraju je preuzeo odgovornost i pogodio za pobedu!

Kada se pogledaju brojke, jasno je da Zvezda nije zavisila samo od jednog igrača. Čak četvorica košarkaša postigla su dvocifren broj poena, dok je tim iz Beograda utakmicu završio sa 84 poena, 26 asistencija i 38 skokova.

1/4 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda, Printscreen/Twitter

Moneke rešetao, Nvora pratio u stopu

Čima Moneke bio je najefikasniji igrač Crvene zvezde sa 18 poena, a posebno je impresivno otvorio utakmicu. Nigerijac je u prvoj četvrtini vezao tri trojke za svega minut igre, čime je odmah pokazao da bi mogao da bude jedan od ključnih igrača crveno-belih.

Moneke je meč završio sa četiri pogođene trojke iz šest pokušaja, odnosno odličnih 66,7 odsto uspešnosti iza linije 6,75 metara. Dodao je četiri skoka i jednu asistenciju, a susret je okončao sa indeksom korisnosti 17.

Ipak, uprkos sjajnoj partiji, Moneke je ponovo uspeo da iznervira navijače Crvene zvezde potezom koji je mogao skupo da košta crveno-bele. Pri vođstvu Zvezde od 71:70, Nigerijac je promašio zakucavanje, a Asvel je odmah kaznio njegov kiks - Gač je pogodio trojku i preokrenuo rezultat. Umesto da crveno-beli dodatno učvrste prednost, domaćin je dobio novi zamah u završnici, pa je Monekeov promašaj na trenutak bacio senku na njegov odličan učinak.

Odmah iza njega bio je Džordan Nvora sa 17 poena. Amerikanac je pogodio tri trojke iz pet pokušaja, uz dva pogođena šuta za dva poena iz šest pokušaja. Imao je i tri skoka i jednu asistenciju, a posebno je bio važan u završnici, kada je sa linije slobodnih bacanja doneo Zvezdi prednost od 82:80.

Odželej izneo veliki teret

Semi Odželej bio je jedan od važnih aduta Crvene zvezde u dramatičnoj pobedi nad Asvelom. Ubacio je 15 poena, uz šest skokova, a njegov doprinos dobija dodatnu težinu kada se uzmu u obzir kadrovski problemi crveno-belih i izostanci igrača na centarskim pozicijama. Odželej je morao da pomogne ekipi i u borbi pod košem, a uz to je bio pouzdan i u napadu, posebno u trenucima kada se utakmica lomila. Njegova energija i spremnost da preuzme veći deo odgovornosti bili su značajni za Zvezdu, koja je u neizvesnoj završnici uspela da dođe do pobede.

Džons dirigovao igrom, pa pogodio za pobedu!

Kris Džons možda nije bio najefikasniji igrač Zvezde, ali je njegov doprinos bio izuzetno važan. Utakmicu je završio sa osam poena, čak devet asistencija i jednim skokom, uz indeks korisnosti 17.

Posebno se istakao u organizaciji napada, a u završnici je pokazao i da može da preuzme odgovornost kada se utakmica lomi. Posle izjednačenja na 82:82, lopta je bila u njegovim rukama, a Džons je pogodio u poslednjoj sekundi i doneo crveno-belima pobedu koja će se dugo pamtiti.

Njegovih devet asistencija najbolje oslikava koliko je bio važan za protok lopte i stvaranje prilika za saigrače. Zvezda je ukupno imala 26 asistencija, što govori o dobroj timskoj saradnji u napadu.

Batler i Vajler-Beb podbacili, Zvezda od njih očekuje mnogo više!

Igrači od kojih se mnogo očekuje ove sezone, Džered Batler i Nik Vajler-Beb, potpuno su podbacili na ovom meču. Batler je protiv Asvela odigrao utakmicu za zaborav, pošto se za više od 13 minuta na parketu nije upisao u strelce, uz svih šest promašenih šuteva iz igre. Ni Vajler-Beb ne uspeva da pronađe napadački ritam od dolaska u Zvezdu, pa je i ovaj put ostao bez poena. Iako je doprineo sa četiri skoka i tri asistencije, crveno-beli od njega očekuju mnogo više u napadu. U utakmici koja se odlučivala u poslednjoj sekundi, ovakav učinak dvojice bekova svakako je razlog za zabrinutost.

Karter, Kramer, Boldvin - tanko

Ni Tajson Karter, Dejvid Kramer i Patrik Boldvin nisu uspeli da ostave značajniji trag u napadu. Njihov učinak bio je bled, bez konkretnog doprinosa koji bi napravio razliku u neizvesnoj završnici. Dok su pojedini saigrači preuzimali odgovornost i pogađali kada je bilo najvažnije, ovaj trio nije uspeo da se nametne, pa je veći teret ponovo pao na najraspoloženije igrače Crvene zvezde.

Dobrić razmrdao Zvezdu, važna uloga Davidovca

Srpski dvojac imao je značajan doprinos u velikom trijumfu crveno-belih.

Ognjen Dobrić posebno se istakao u drugoj četvrtini, kada je sa dve vezane trojke zaustavio nalet domaćina i vratio crveno-bele u igru, primoravši Tonija Parkera da zatraži tajm-aut. Dejan Davidovac je, sa druge strane, bio važan zbog svoje univerzalnosti i mogućnosti da pomogne na više pozicija, što je posebno značajno u situaciji kada Zvezda ima problema sa povređenim centrima.

Njihov doprinos možda nije bio u prvom planu, ali su ovakvi detalji važni u utakmicama koje se rešavaju u poslednjim sekundama.

Statistika Zvezde protiv Asvela Foto: Screenshot

Crvena zvezda je u Lionu pokazala karakter i uspela da slavi u utakmici koja se rešavala u poslednjim sekundama, a Kris Džons izrastao je u junaka dramatične završnice. Moneke, Nvora i Odželej predvodili su crveno-bele u napadu, dok su Dobrić i Davidovac dali doprinos u važnim trenucima.

Ipak, pobeda ne može da sakrije određene probleme - od izgubljenih lopti do skromnog učinka pojedinih bekova. Zvezda je ovog puta izvukla maksimum iz neizvesne završnice, ali ako želi da nastavi pobednički niz u Evroligi, moraće da smanji oscilacije u igri i dobije više od igrača koji su protiv Asvela ostali ispod očekivanog nivoa.