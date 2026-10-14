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Poraz od Panatinaikosa rezultatom 55:72 u petom kolu Evrolige ogolio je probleme Partizana, a statistika najbolje pokazuje zbog čega crno-beli nisu uspeli ozbiljnije da zaprete rivalu.

Samo četiri pogođene trojke iz 26 pokušaja, čak 12 izgubljenih lopti i činjenica da je Kevarijus Hejs bio jedini dvocifreni strelac u ekipi dovoljno govore o napadačkim mukama tima Đoana Penjaroje. Dok su pojedinci pokušavali da održe Partizan u igri, nedostatak preciznosti i podrške u napadu na kraju je došao na naplatu.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Hejs jedini dvocifren, Džekiri među najboljima

Kevarijus Hejs bio je najefikasniji igrač Partizana sa 10 poena. Imao je savršen šut iz igre, pošto je pogodio sva tri pokušaja za dva poena i jedinu trojku koju je uputio.

Tonje Džekiri postigao je devet poena i bio jedan od retkih igrača crno-belih koji su ostvarili značajniji doprinos. Pogodio je četiri od šest šuteva za dva poena, uhvatio sedam skokova, imao dve ukradene lopte i završio utakmicu sa indeksom korisnosti 14.

Lamar Stivens upisao je osam poena i šest skokova, uz indeks korisnosti 11. Ipak, ni njegov učinak nije bio dovoljan da Partizan pronađe način da parira favorizovanom rivalu.

Karlik Džons i Vildoza bez šuterskog ritma

Karlik Džons završio je utakmicu sa osam poena i tri asistencije. Pogodio je samo dva od osam šuteva za dva poena i nijednu od tri upućene trojke, sa linije za slobodna bacanja nije grešio 4/4. Uz to je imao tri izgubljene lopte, što je dodatno otežalo organizaciju napada.

Luka Vildoza ubacio je pet poena i podelio četiri asistencije, ali je imao veoma loše šutersko veče za tri poena - promašio je svih pet pokušaja. Itan Tompson postigao je tri poena i zabeležio četiri asistencije, ali ni on nije uspeo da donese potrebnu napadačku produkciju.

Arijan Lakić takođe je ubacio tri poena, pogodivši jednu trojku iz pet pokušaja. Kajl Olmen dodao je tri poena, dok je Nikola Tanasković završio meč sa dva poena i pet skokova.

Četiri trojke iz 26 pokušaja - podatak koji najviše boli

Partizan je utakmicu završio sa svega 15,4 odsto uspešnosti u šutu za tri poena, odnosno sa četiri pogotka iz 26 pokušaja. To je bio jedan od ključnih problema crno-belih, koji nisu uspevali da kazne odbranu Panatinaikosa i uhvate napadački ritam.

Za dva poena Partizan je pogodio 17 od 37 šuteva, odnosno 45,9 odsto, dok je sa linije slobodnih bacanja imao učinak 9/13, što je 69,2 odsto.

Partizan je sakupio 35 skokova i podelio 18 asistencija, ali su izgubljene lopte i katastrofalan šut za tri poena skupo koštali crno-bele. Čak 12 puta su gubili posed, a sa svega četiri pogođene trojke iz 26 pokušaja teško da su mogli da ugroze Panatinaikos. Napad je potpuno zakazao kada se utakmica lomila, a grčki velikan je to surovo kaznio i serijom u trećoj četvrtini ugasio svaku nadu Partizana u preokret.

Statistika Partizan - PAO Foto: Screenshot

Poraz koji otvara pitanja

Panatinaikos je slavio sa 72:55, a statistika Partizana pokazuje da problem nije bio samo u jednom lošem periodu utakmice. Premalo raspoloženih napadača, slaba realizacija trojki i izgubljene lopte otežali su crno-belima da ostanu u rezultatskom priključku.

Hejs je bio jedini dvocifreni strelac, dok su Džekiri i Lamar Stivens pokušavali da pruže dodatni doprinos. Ipak, za ozbiljniji otpor protiv evroligaškog rivala Partizanu je potrebno više preciznosti i veći napadački učinak ostatka ekipe. Brojke iz ovog meča jasno pokazuju gde će crno-beli morati da traže napredak.