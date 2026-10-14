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Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici savladala Asvel u Francuskoj, a trofejni srpski trener Vlade Đurović imao je mnogo toga da kaže posle utakmice!

Iskusni košarkaški stručnjak i stručni konsultant "TV Arena sport" posebno je pohvalio Krisa Džounsa, koji je pogotkom u poslednjoj sekundi doneo pobedu crveno-belima, ali nije štedeo kritike na račun Nika Vejler-Beba. Đurović smatra da Džouns mora da dobije veću ulogu u ekipi, a u analizi je izneo i ozbiljne zamerke na račun pojedinih odluka tokom meča.

Đurović bez dlake na jeziku: Džouns mora da igra više!

Đurović je tokom prenosa posebno istakao mirnoću i kvalitet Krisa Džounsa u odlučujućem napadu, naglašavajući da je plejmejker znao šta radi čak i kada su svi oko njega očekivali bržu reakciju.

"Pogledajte Krisa Džounsa... Svi smo vikali 'Brže, brže', a on je tačno znao da će da je šutne. Pravi igrač i sad ja kada govorim da on treba da igra više... Pogledajte, igrao je 22 minuta koliko i Nik Vejler-Bab. On je dao osam poena, Vejler nijedan", rekao je Đurović.

Upravo je poređenje učinka dvojice bekova bilo povod za oštru kritiku. Dok je Džouns sa osam poena i ključnim pogotkom postao junak završnice, Vejler-Bab je utakmicu završio bez poena, što je dodatno podgrejalo pitanje njegove uloge u timu.

1/4 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda, Printscreen/Twitter

"Na osnovu čega on igra toliko minuta umesto Džounsa?"

Đurović nije stao na tome. Analizirao je period utakmice tokom kojeg je, prema njegovim rečima, Zvezda izgubila kontrolu, a posebno je kritikovao Vejler-Babov doprinos u napadu.

"Vejler je ušao na 26:20 za Zvezdu i na kraju je bilo 26:30 za protivnika. 10-0, nijedan šut Vajlera, nijedna asistencija, za pet sekundi nije izbacio loptu, dva puta je bio potpuno sam na vrhu reketa i ne gleda koš, izgubio je samopouzdanje. Na osnovu čega on igra toliko minuta umesto Džounsa?", zapitao se javno Đurović.

Njegova poruka bila je jasna: smatra da Džouns zaslužuje veću minutažu i odgovorniju ulogu, dok je za Vejler-Baba ocenio da je izgubio samopouzdanje i da njegov učinak ne opravdava tretman koji ima.

"Džons vođa"

Iskusni stručnjak povukao je paralelu između dva evroligaška plejmejkera i poručio da Crvena zvezda mora jasnije da se osloni na svog organizatora igre.

"Kao što je Partizanu Karlik Džouns, koji je mnogo bolji igrač od Krisa Džounsa, tako Zvezdi Kris Džouns mora da bude vođa, a ne može to da bude uz ovakav tretman. Mislim da on mora da igra više, ima mnogo bolji učinak od Vajler-Beba. Za mene je Džons vođa ove ekipe, kao Karlik Džons u Partizanu.", istakao je Đurović.

Nakon utakmice pohvalio je i srpske košarkaše Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca koji su sjajno iskoristili minutažu na ovom meču.

Đurović kritikovao odluke u napadu

Iako je Zvezda stigla do važne pobede, Đurović je imao zamerke i na pojedine odluke tokom utakmice. Smatra da je crveno-belima za trijumf u Francuskoj bio potreban veći napadački učinak, a posebno mu je zasmetalo što je Džordan Nvora, prema njegovim rečima, ostao na klupi u trenutku kada je ekipi bio potreban koš.

"Utakmica je dobijena, ali ja imam neke primedbe. Zvezda da bi dobila ovde, mora da da preko 80 poena. Džordan Nvora, kao najbolji strelac, sedi na klupi kada treba da se postigne koš. Isto tako, Čima Moneke je ubio momenat onim promašenim zakucavanjem, umesto tri razlike za Zvezdu bude dva za Asvel", rekao je Đurović.

Iskusni trener podsetio je i da je Zvezda ovim trijumfom uspela da se iskupi za dva poraza na domaćem terenu, ali je naglasio da pobeda ne znači da nije bilo razloga za kritiku.

Crveno-beli su iz Francuske odneli trijumf zahvaljujući dramatičnoj završnici i pogotku Krisa Džounsa, ali je Đurovićeva analiza otvorila pitanje raspodele minutaže i uloge bekova. Njegova poruka je nedvosmislena: Džouns mora da dobije više prostora da bude vođa ekipe, dok Vejler-Bab mora da pokaže mnogo više kako bi opravdao poverenje stručnog štaba.