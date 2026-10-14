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Partizan je upisao drugi uzastopni poraz u Evroligi! Crno-beli su u petom kolu poraženi od Panatinaikosa rezultatom 55:72, a stručni konsultant "TV Arena sport" Nikola Lončar ukazao je na probleme koji su došli do izražaja u Atini.

Posebno je izdvojio seriju grčkog tima na početku drugog poluvremena, ali i poručio da ekipa mora da pronađe nova rešenja i dobije veći doprinos igrača.

Posle odličnog starta i tri vezane pobede, Partizan je sada u seriji od dva poraza. Protiv Panatinaikosa crno-beli su se mučili sa šutem, posebno za tri poena, a nisu uspevali ni da pronađu kontinuitet u napadu. Lončar smatra da je ključni trenutak meča bila serija domaćina kojom je prelomljena utakmica.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Utakmica je izgubljena početkom treće četvrtine"

Lončar je nakon utakmice naglasio da je Partizan teško mogao da se vrati posle naleta Panatinaikosa, uzimajući u obzir kratku rotaciju i pad forme pojedinih igrača.

"Utakmica je izgubljena početkom treće četvrtine, kada je Panatinaikos napravio seriju 11:0. Znamo da Partizan ima vrlo kratku rotaciju, a te prve utakmice su bile fenomenalne. Očekujem da Karlik Džouns i Luka Vildoza ponovo podignu formu. Takođe, Itan Tompson je večeras bio ispod nivoa. Partizan mora da pronađe nova rešenja, a i pojačanja", smatra Lončar.

Njegove reči ukazuju na problem koji bi mogao da bude sve izraženiji kako sezona odmiče. Crno-beli su dobro otvorili evroligašku kampanju, ali ih sada čekaju sve zahtevniji izazovi, a kratka rotacija ostavlja malo prostora za predah i oscilacije u formi.

Zgusnut raspored dodatno komplikuje situaciju

Partizan je uz obaveze u Evroligi započeo i takmičenje u ABA ligi, pa će ekipa morati da pronađe način da izdrži naporan ritam utakmica. Lončar je upozorio da će biti zanimljivo videti kako će crno-beli rasporediti snagu na oba fronta.

"Počele su obaveze i u ABA ligi, ima i tamo teških mečeva. Videćemo kako će Partizan sa kraćom rotacijom sve da iznese. Da li će fokus više biti na ABA ligi ili Evroligi", dodao je Lončar.

Vremena za predah nema mnogo. Već za dva dana crno-bele očekuje novi težak izazov - gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu, gde će imati priliku da prekinu niz poraza i pokažu da mogu da odgovore na sve veće zahteve sezone.