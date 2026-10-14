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Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici srušila Asvel u Vilerbanu (84:82), a Kris Džouns pogotkom u poslednjoj sekundi doneo je crveno-belima veliku pobedu. Ipak, kritike nisu izostale ni posle trijumfa...

Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović imao je šta da kaže o načinu na koji Ibon Navaro vodi utakmice crveno-belih, a posebno su ga iznervirale pojedine odluke tokom susreta sa Asvelom.

Đurović je najpre ukazao na minutažu Džereda Batlera i Nvore, smatrajući da Zvezda u trenucima kada se utakmica lomila nije dovoljno koristila svoje najopasnije napadače. Međutim, najžešće primedbe ostavio je za Navarove izmene, a u jednoj situaciji posebno nije mogao da sakrije nezadovoljstvo.

1/5 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda

"Moneke šutira 3-3, a on ga izvodi!"

Posebno je zasmetalo Đuroviću to što je Čima Moneke napustio parket nakon što je vezao tri pogođene trojke. Za iskusnog trenera takva odluka bila je potpuno pogrešna, jer je smatrao da igrača koji je upravo pronašao šuterski ritam ne treba sklanjati iz igre.

"Ne znam da li da sad pričam da li imamo primedbe... Zvezda mora da pobedi uz 80 datih poena, a Nvora je najbolji strelac Zvezde i sedi na klupi, igra 18 minuta dok se lomi i dok Zvezda ne može da da koš. Na kraju se izvukao, dao je neke poene i ajde" rekao je Đurović za "TV Arena Sport".

Potom se posebno osvrnuo na Monekea...

"Moneke je ubio ekipu sa promašenim zakucavanjem, što mu nije bilo potrebno, tu je mogla da se izgubi psihološki utakmica zbog toga. Čak se i publika smejala i aplaudirala, verovali su da će da se vrate" istakao je Đurović.

Ipak, ono što ga je najviše iznerviralo bila je odluka da se Moneke izvede iz igre baš kada je počeo da pogađa u seriji.

"Najviše sam se iznervirao zbog toga što kada jedan igrač (Moneke) šutira 3-3 u roku od 45 sekundi izađe napolje i nema ga, da se ohladi. Svaki trener iz stare Jugoslavije bi ga pustio da šutne i četvrtu. Ja bih ga pustio i petu i šestu, pa ako promaši šestu, vadiš ga ako promaši", poručio je iskusni stručnjak.

Đurović udario i na česte izmene

Nije se Đurović zaustavio samo na Monekeu i Nvori. Zamerio je Navaru i što je, prema njegovom mišljenju, previše rotirao ekipu u važnim momentima, umesto da zadrži igrače koji su donosili energiju i dobar rezultat.

Posebno mu je zasmetala situacija u kojoj je Zvezda od vođstva 26:20 došla do zaostatka 26:30, što je povezao sa velikim brojem promena na parketu.

"Hoćemo da energetski budemo jaki i da držimo agresivnost, pa pravimo trostruku izmenu i vođstvo 26:20 pretvorimo u minus 26:30. Čestitam treneru Navaru pobedu i znam da je ovo ružno, ali ne pričam ovo jer sam mlad trener pa da pretendujem na njegovo mesto, to je savet. Ne može toliko izmena u ovako važnim utakmicama. Svaka čast što je vratio Nvoru i Džounsa na kraju", rekao je Đurović.

Ipak, uprkos kritikama, nije osporio rezultat niti je propustio da čestita Navaru na pobedi. Njegova poruka bila je usmerena na način vođenja utakmice i odluke koje su, po njegovom mišljenju, mogle da budu drugačije.

Zvezdu sada čeka novi izazov – duel sa Parizom, za koji, kako je Đurović istakao, neće biti mnogo vremena za pripremu. I pored svega, veruje da crveno-beli mogu da nastave pobednički niz.

"Ide nam Pariz, nemamo vremena za pripremu, ali verujem da je to utakmica koju će Zvezda pobediti", zaključio je Đurović.