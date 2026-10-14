Susret je završen 55:72...
Evroliga
CRNO-BELI NEMOĆNI PROTIV MOĆNOG PANATINAIKOSA: Ko je propustio meč Partizana i grčkog velikana - evo najzanimljivijih detalja (VIDEO)
- Partizan je u Beogradskoj areni izgubio od Panatinaikosa sa 55:72 i nije uspeo da pruži jači otpor grčkom velikanu.
- Meč je igran u 5. kolu Evrolige, a u ovom tekstu možete pogledati video sa najzanimljivijim detaljima susreta.
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Košarkaši Partizana nisu uspeli da pruže jači otpor Panatinaikosu i doživeli su ubedljiv poraz u Beogradskoj areni.
Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Konačan rezultat bio je 55:72, a ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja...
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