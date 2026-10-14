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Košarkaši Partizana nisu uspeli da pruže jači otpor Panatinaikosu i doživeli su ubedljiv poraz u Beogradskoj areni.

Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Konačan rezultat bio je 55:72, a ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja...

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir