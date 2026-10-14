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Košarkaši Crvene zvezde stigli su do veoma važnog brejka u Francuskoj. 

Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda

Crveno-beli savladali su Asvel posle neizvesne završnice rezultatom 84:82, a ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja...

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