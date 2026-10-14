Susret je završen 82:84...
Evroliga
VELIKA POBEDA ZVEZDE U FRANCUSKOJ! Ko je propustio meč - evo kako su crveno-beli stigli do brejka protiv Asvela (VIDEO)
- Crvena zvezda je u Francuskoj savladala Asvel 84:82 i upisala važan brejk u Evroligi.
- Meč je odlučen u neizvesnoj završnici, a u ovom tekstu možete videti najzanimljivije detalje.
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Košarkaši Crvene zvezde stigli su do veoma važnog brejka u Francuskoj.
Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda
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Crveno-beli savladali su Asvel posle neizvesne završnice rezultatom 84:82, a ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja...
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