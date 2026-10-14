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Odbrana je ponovo bila na nivou, ali kada napad ovako zakaže, teško je nadati se bilo čemu!

Partizanov poraz od Panatinaikosa (55:72) ogolio je problem koji crno-beli više ne mogu da ignorišu - šut ih ozbiljno izdaje! Ekipa Đoana Penjaroje ubacila je svega četiri trojke iz čak 26 pokušaja, uz katastrofalnih 15,4 odsto uspešnosti, a ni realizacija za dva poena nije bila na zavidnom nivou. Brojke su neumoljive i jasno pokazuju da Partizanu nedostaje napadačka moć.

Crno-beli su zaustavili Panatinaikos na 72 poena, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbegne novi evroligaški poraz. Dok je odbrana Partizana uspevala da oteža posao grčkom velikanu, napad je izgledao potpuno bezidejno, a šut sa distance pretvorio se u pravu noćnu moru.

Četiri pogođene trojke iz čak 26 pokušaja! To je učinak koji najbolje oslikava napadačke muke Partizana. Crno-beli su za tri poena šutirali sa svega 15,4 odsto uspešnosti, što je katastrofalan procenat za ekipu koja želi da se nadmeće sa najboljima u Evroligi.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Jasno je kao dan da li je Partizanu pod hitno potreban pouzdan šuter koji može da preuzme odgovornost!

ČETIRI TROJKE IZ 26 POKUŠAJA! Ovo je alarm za Penjaroju

Brojke su neumoljive. Partizan je pogodio 17 od 37 šuteva za dva poena, odnosno 45,9 odsto, dok je sa linije slobodnih bacanja imao 9/13, što je 69,2 odsto. Ni ti procenti nisu bili dovoljni da nadoknade potpuni podbačaj iza linije 6,75 metara.

Kada ekipa ubaci samo četiri trojke iz 26 pokušaja, protivniku je mnogo lakše da zatvori reket, skupi odbranu i natera rivala da poene traži na druge načine. Partizan nije uspevao da kazni takvu odbranu, pa su se napadački problemi samo produbljivali kako je utakmica odmicala.

Posebno zabrinjava to što je Kevarijus Hejs sa deset poena bio jedini dvocifreni strelac crno-belih. Tonje Džekiri dodao je devet, dok su Karlik Džouns i Lamar Stivens završili meč sa po osam poena. Premalo je to za ekipu koja želi da napadački parira evroligaškom velikanu.

Statistika Partizan - PAO Foto: Screenshot

Odbrana radi, ali napad ruši sve!

Ima i jedna strana igre koja bi mogla da ohrabri stručni štab. Partizan je Panatinaikos ostavio na 72 poena, a odbrana je ponovo pokazala da može da bude ozbiljno oružje crno-belih. Ipak, sav trud na toj strani parketa pada u vodu kada ekipa ne može da pronađe put do koša.

Crno-beli su meč završili sa 35 skokova i 18 asistencija, ali i 12 izgubljenih lopti. Dakle, problem nije bio samo u šutu za tri poena, već i u nedostatku napadačke sigurnosti i kontinuiteta. Kada se na to nadoveže činjenica da niko osim Hejsa nije stigao do dvocifrenog učinka, postaje jasno koliko je Partizanu nedostajalo poena iz igre.

Panatinaikos je u trećoj četvrtini napravio ključnu seriju i ugasio nadu u preokret, dok crno-beli nisu imali dovoljno raspoloženih napadačkih opcija da odgovore. Odbrana ih je držala u igri, ali napad nije uspeo da iskoristi taj temelj.

Partizanu je potreban čovek koji će da rešeta!

Naravno, jedan loš šuterski meč ne mora automatski da znači da je rešenje novo pojačanje. Ipak, kada se pogleda učinak protiv Panatinaikosa, jasno je da bi Partizanu mnogo značio igrač koji može da pogodi otvoren šut, raširi odbranu i preuzme odgovornost kada ostali ne pronalaze ritam.

Penjaroja zato ima ozbiljan zadatak: da pronađe način da razmrda napad, dobije više poena od svojih bekova i popravi šut sa distance. Ako se ovakvi procenti budu ponavljali, Partizan će teško moći da iskoristi čak i solidne defanzivne partije.

Poraz od Panatinaikosa još jednom je pokazao da crno-beli imaju osnovu na kojoj mogu da grade igru, ali i veliki problem koji se ne može sakriti. Odbrana može da zaustavi protivnika, ali neko mora i da ubacuje poene.