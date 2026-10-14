Nestvaran meč odigrali su košarkaši Valensije i Olimpijakosa , a grčki velikan stigao je do jednog od najvećih preokreta u istoriji Evrolige .

Valensija je vodila sa 28 poena razlike na početku treće četvrtine, ali je Olimpijakos upalio u petu brzinu, stigao do produžetka i na kraju slavio sa 102:97. Ko je propustio ovaj epski meč - evo najzanimljivijih detalja...