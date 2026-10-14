Neverovatan meč završen je rezultatom 97:102 posle produžetka...
Evroliga
AU, ŠTA SMO OVO GLEDALI! Jedan od najboljih mečeva u ISTORIJI Evrolige: Olimpijakos se vratio posle 28 poena minusa i srušio Valensiju - evo i kako! (VIDEO)
- Olimpijakos je u Valensiji nadoknadio 28 poena minusa i stigao do jednog od najvećih preokreta u istoriji Evrolige.
- Grčki tim je posle produžetka slavio sa 102:97 u meču koji je obilovao dramom i preokretima.
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Nestvaran meč odigrali su košarkaši Valensije i Olimpijakosa, a grčki velikan stigao je do jednog od najvećih preokreta u istoriji Evrolige.
Valensija je vodila sa 28 poena razlike na početku treće četvrtine, ali je Olimpijakos upalio u petu brzinu, stigao do produžetka i na kraju slavio sa 102:97. Ko je propustio ovaj epski meč - evo najzanimljivijih detalja...
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