Slušaj vest

Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici savladala Asvel u Vilerbanu sa 84:82, a prava drama na parketu očigledno nije ostavila ravnodušnim ni Miloša Teodosića!

Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda

Legendarni as pomno je pratio dešavanja pored klupe crveno-belih, a njegove reakcije najbolje pokazuju koliko je završnica bila napeta.

Sportski direktor Crvene zvezde izuzetno emotivno je proživljavao poslednje trenutke utakmice. Bio je na ivici nerava, hvatao se za glavu, uzdisao i sa velikom napetošću pratio rasplet, kao da svaka sekunda traje čitavu večnost.

A kako je sve izgledalo, najbolje pokazuju fotografije koje su privukle pažnju navijača.

Pogledajte u nastavku kako je Teodosić proživljavao dramatičnu završnicu meča Crvene zvezde i Asvela:

Ne propustiteEvroligaVELIKA POBEDA ZVEZDE U FRANCUSKOJ! Ko je propustio meč - evo kako su crveno-beli stigli do brejka protiv Asvela (VIDEO)
Asvel - Crvena zvezda
Evroliga"JA BIH GA PUSTIO I PETU I ŠESTU!" Đurović POLUDEO zbog odule Navara, pa otkrio šta bi uradili treneri iz stare Jugoslavije!
Vlade Đurović i Ibon Navaro
Evroliga"NA OSNOVU ČEGA ON IGRA TOLIKO?!" Vlade Đurović osuo paljbu po Zvezdinom pojačanju i otkrio ko mora da bude vođa!
Vlade Đurović
EvroligaJEDAN JUNAK, DVA VELIKA RAZOČARANJA! Brojke RAZOTKRILE SVE posle pobede Zvezde, učinak pojedinaca otvorio OZBILJNA PITANJA!
KK Crvena zvezda

00:32
Kris Džouns pogodak za pobedu protiv Asvela Izvor: Arena 1 Premium