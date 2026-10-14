Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

1/5 Vidi galeriju Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda

Legendarni as pomno je pratio dešavanja pored klupe crveno-belih, a njegove reakcije najbolje pokazuju koliko je završnica bila napeta.

Sportski direktor Crvene zvezde izuzetno emotivno je proživljavao poslednje trenutke utakmice. Bio je na ivici nerava, hvatao se za glavu, uzdisao i sa velikom napetošću pratio rasplet, kao da svaka sekunda traje čitavu večnost.

A kako je sve izgledalo, najbolje pokazuju fotografije koje su privukle pažnju navijača.

Pogledajte u nastavku kako je Teodosić proživljavao dramatičnu završnicu meča Crvene zvezde i Asvela: