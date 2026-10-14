živci na testu
KAKO JE TEO PREŽIVEO OVU DRAMU?! Kamere zabeležile njegove reakcije u Zvezdinoj završnici za infarkt!
- Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici savladala Asvel u Vilerbanu sa 84:82 i upisala važan brejk u Evroligi.
- Miloš Teodosić je meč pratio pored klupe i burno reagovao na napetu završnicu, hvatajući se za glavu i uzdišući.
- Fotografije iz finiša najbolje pokazuju koliko je poslednji minut bio stresan za crveno-bele.
Slušaj vest
Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici savladala Asvel u Vilerbanu sa 84:82, a prava drama na parketu očigledno nije ostavila ravnodušnim ni Miloša Teodosića!
Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda
Vidi galeriju
Legendarni as pomno je pratio dešavanja pored klupe crveno-belih, a njegove reakcije najbolje pokazuju koliko je završnica bila napeta.
Sportski direktor Crvene zvezde izuzetno emotivno je proživljavao poslednje trenutke utakmice. Bio je na ivici nerava, hvatao se za glavu, uzdisao i sa velikom napetošću pratio rasplet, kao da svaka sekunda traje čitavu večnost.
A kako je sve izgledalo, najbolje pokazuju fotografije koje su privukle pažnju navijača.
Pogledajte u nastavku kako je Teodosić proživljavao dramatičnu završnicu meča Crvene zvezde i Asvela:
Reaguj
Komentariši