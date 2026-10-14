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Košarkaši Barselone uspeli su da savladaju Makabi rezultatom 90:87.

Barselona - Makabi 90:87, Evroliga Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

 Viđen je dramatičan meč u kom se Barsa bolje snašla, a ko ga je propustio - evo najzanimljivijih detalja...

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir