Susret je završen 90:87...
Evroliga
BARSA SLAVILA U DRAMI PROTIV MAKABIJA: Ko je propustio meč - evo najzanimljivijih detalja! (VIDEO)
- Barselona je savladala Makabi rezultatom 90:87 u dramatičnom meču Evrolige.
- Susret je bio neizvestan do kraja, a Barsa je bolje odigrala završnicu i upisala pobedu.
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Barselona - Makabi 90:87, Evroliga Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia
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Viđen je dramatičan meč u kom se Barsa bolje snašla, a ko ga je propustio - evo najzanimljivijih detalja...
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