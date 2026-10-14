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Košarkaši Reala iz Madrida savladali su Olimpiju u Milanu rezultatom 98:89 i stigli su do veoma važnog brejka u Evroligi.

Olimpija Milano - Real Madrid 89:98 Evroliga Foto: Sara Angelica / Zuma Press / Profimedia

"Kraljevski" klub odigrao je sjajan meč i rutinski srušio Italijane, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice...

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Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir