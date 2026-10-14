Susret je završen rezultatom 89:98...
Evroliga
MOĆNI REAL RUTINSKI SRUŠIO OLIMPIJU U MILANU! Pogledajte kako je "kraljevski" klub stigao do evroligaškog brejka (VIDEO)
- Real Madrid je savladao Olimpiju u Milanu sa 98:89 i upisao važan brejk u Evroligi.
- 'Kraljevski' klub je odigrao sjajan meč i rutinski stigao do pobede u 5. kolu.
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Košarkaši Reala iz Madrida savladali su Olimpiju u Milanu rezultatom 98:89 i stigli su do veoma važnog brejka u Evroligi.
Olimpija Milano - Real Madrid 89:98 Evroliga Foto: Sara Angelica / Zuma Press / Profimedia
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"Kraljevski" klub odigrao je sjajan meč i rutinski srušio Italijane, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice...
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