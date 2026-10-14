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Košarkaši Dubaija na krilima Filipa Petruševa koji je ubacio 17 poena, savladali su Baskoniju u gostima rezultatom 93:79.

Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

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