Susret je završen rezultatom 79:93...
Evroliga
PETRUŠEV VODIO DUBAI DO BREJKA PROTIV BASKONIJE! Pogledajte detalje sa meča odigranog u Španiji (VIDEO)
- Dubai je u gostima savladao Baskoniju 93:79 i upisao važan brejk u Evroligi.
- Filip Petrušev je predvodio tim sa 17 poena i bio najefikasniji u pobedi u Španiji.
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Košarkaši Dubaija na krilima Filipa Petruševa koji je ubacio 17 poena, savladali su Baskoniju u gostima rezultatom 93:79.
Filip Petrušev Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT
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Pogledajte detalje sa ove utakmice...
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