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Evroliga je još jednom pokazala zašto je jedno od najuzbudljivijih košarkaških takmičenja na svetu. Kada se činilo da je sve rešeno, Olimpijakos je odbio da se preda, preokrenuo gotovo izgubljenu utakmicu i priredio spektakl koji će se dugo pamtiti.

Grčki velikan nadoknadio je minus od 28 poena protiv Valensije i slavio rezultatom 102:97 posle produžetka! Šampion Evrope je u drugom poluvremenu ubacio u brzinu više, dobio taj deo igre sa 56:31, a zatim u dodatnih pet minuta slomio otpor španskog tima rezultatom 12:7.

Ekipa trenera Jorgosa Barcokasa tako je izjednačila rekord za najveći preokret u istoriji Evrolige. A ovaj neverovatan rasplet idealna je prilika da se podsetimo utakmica u kojima su timovi odbijali da priznaju poraz čak i kada su bili na ivici ponora.

1/6 Vidi galeriju Valensija - Olimpijakos Foto: Irina R H/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Minus 28? Olimpijakos pokazao da nema predaje!

Pre ovog duela, samo jedan tim uspeo je da nadoknadi zaostatak od 28 poena i na kraju pobedi utakmicu Evrolige. Taj podvig izveo je poljski Asesko Prokom protiv italijanske Montepaski Sijene u sezoni 2012/13.

Olimpijakos je sada stao rame uz rame sa poljskim timom i još jednom potvrdio da u evropskoj košarci prednost, ma koliko velika bila, ne garantuje pobedu.

Partizan dva puta među najvećim povratnicima!

Posebno mesto na ovoj listi zauzima Partizan! Crno-beli su čak dva puta uspeli da se vrate iz ogromnog rezultatskog minusa i režiraju preokrete za pamćenje.

Prvi put to se dogodilo prošle sezone, kada je Partizan protiv Hapoela iz Tel Aviva bio u zaostatku od čak 27 poena, ali je uspeo da se vrati u meč i na kraju slavi pred svojim navijačima u Beogradskoj areni.

Taj podvig sada se nalazi odmah iza najvećih preokreta u istoriji takmičenja, a navijači crno-belih dobro pamte kako se utakmica koja je delovala izgubljeno pretvorila u veliko slavlje.

Žalgiris i Milano takođe režirali čuda

Na listi istorijskih povrataka nalazi se i Žalgiris, koji je u sezoni 2024/25 uspeo da nadoknadi 27 poena zaostatka protiv milanskog Armanija i stigne do pobede.

Ni Barselona nije zaboravila bolan poraz posle velike prednosti. U sezoni 2017/18 nemački Brose Bamberg napravio je senzaciju i savladao katalonskog velikana iako je tokom utakmice imao čak 26 poena minusa.

Godinu dana ranije, u sezoni 2016/17, Armani iz Milana uspeo je da preokrene duel protiv turske Darušafake, iako je u jednom trenutku gubio sa 25 poena razlike.

Partizan ponovo na listi

Za kraj, još jedan podvig crno-belih! Partizan se našao na ovoj listi i zahvaljujući utakmici protiv Makabija iz Tel Aviva u sezoni 2023/24.

Tim koji je tada predvodio Željko Obradović uspeo je da se vrati iz minusa od 24 poena i na kraju stigne do pobede. Još jedan dokaz da crno-beli, uz podršku navijača u Beogradu, mogu da se vrate i kada situacija deluje bezizlazno.

Evroliga sve nepredvidivija – rekordi su tu da se ruše!

Ovakvi mečevi pokazuju koliko se moderna košarka promenila. Brži ritam, sve više šuteva za tri poena i serije u kojima se rezultat menja za samo nekoliko minuta omogućavaju timovima da se vrate i iz velikih minusa.

Olimpijakos je sada ponovio podvig koji je do juče delovao gotovo nezamislivo, ali jedno je sigurno - u Evroligi utakmica nije gotova dok se ne oglasi poslednja sirena.