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Kris Džons je nekada u dresu Asvela zadao bolan udarac Crvenoj zvezdi odlučujućim košem u završnici, a sada je protiv svog bivšeg kluba pogotkom uz zvuk sirene doneo pobedu crveno-belima!

Crvena zvezda je na gostovanju protiv Asvela slavila posle velike drame, a apsolutni junak bio je Kris Džons. Amerikanac je preuzeo odgovornost u poslednjem napadu i pogotkom sa poludistance u poslednjoj sekundi izazvao erupciju oduševljenja među navijačima crveno-belih.

Ali ono što ovaj trijumf čini još zanimljivijim jeste činjenica da je Džons pre nekoliko godina bio na drugoj strani – i da je tada upravo on zagorčao život Zvezdi!

1/5 Vidi galeriju Kris Džons Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, atroslav Hladny ©/2026 atroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic

Nekada noćna mora Zvezde, sada njen heroj

Početkom 2022. godine, u okviru 22. kola Evrolige, Asvel je na svom terenu dočekao Crvenu zvezdu i slavio sa 69:67. Džons je tada nosio dres francuskog kluba i sa 17 poena bio najefikasniji igrač svog tima.

Ključni trenutak dogodio se u samoj završnici, kada je Amerikanac pogodio polaganje oko 26 sekundi pre kraja i doneo Asvelu prednost koja se ispostavila kao presudna. Nije to bio koš baš uz zvuk sirene, ali je imao težinu pobedničkog pogotka.

Četiri godine kasnije - ista drama, druga strana!

Sudbina je htela da se priča ponovi, ali sa potpuno drugačijim ishodom za Džonsa. Ovog puta branio je boje Crvene zvezde, a protiv nekadašnjeg kluba ponovo je odlučivao u dramatičnoj završnici.

00:32 Kris Džouns pogodak za pobedu protiv Asvela Izvor: Arena 1 Premium

Dok je 2022. godine svojim potezom doneo slavlje Asvelu protiv crveno-belih, sada je upravo on srušio francuski tim i doneo Zvezdi trijumf za pamćenje.