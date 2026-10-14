LUDO!
OVE DETALJE NISTE MOGLI DA VIDITE KOD ZVEZDINOG KOŠA ZA POBEDU! Crveno-beli objavili lude scene iz Francuske! Najbolji košarkaš skakao do krova hale!
- Crvena zvezda je objavila snimke iz Francuske, na kojima se vidi veliko slavlje posle koša Džonsa za pobedu i reakcija saigrača.
- Najviše se obradovao Semi Odželej, koji je bio među najboljima u timu crveno-belih.
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Košarkaši Crvene zvezde su slavili koš za pobedu na gostovanju Asvelu.
Crveno-beli su u Vilerbanu, u 4. kolu Evrolige. pobedili francuski tim rezultatom 82:84, a Kris Džons je bio strelac dva poena uz zvuk sirene u poslednjoj četvrtini.
Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda
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Plejmejker ekipe sa Malog Kalemegdana je zaledio domaće navijače, a usledilo je veliko slavlje košarkaša i navijača beogradskog tima.
Zvezda je nakon utakmice objavila dva snimka i dva nova ugla pogotka Džonsa i slavlja nakon toga.
Na njima se vidi da se najviše od svih obradovao Semi Odželej, najbolji košarkaš Zvezde protiv Asvela, a možda i od početka sezone.
Pogledajte kako pogodak Džonsa za pobedu i slavlje košarkaša:
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