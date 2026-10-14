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Košarkaši Crvene zvezde su slavili koš za pobedu na gostovanju Asvelu.

Crveno-beli su u Vilerbanu, u 4. kolu Evrolige. pobedili francuski tim rezultatom 82:84, a Kris Džons je bio strelac dva poena uz zvuk sirene u poslednjoj četvrtini.

Asvel - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Mourad ALLILI / Sipa Press / Profimedia, Printscreen/Twitter/KK Crvena zvezda

Plejmejker ekipe sa Malog Kalemegdana je zaledio domaće navijače, a usledilo je veliko slavlje košarkaša i navijača beogradskog tima.

Zvezda je nakon utakmice objavila dva snimka i dva nova ugla pogotka Džonsa i slavlja nakon toga.

Na njima se vidi da se najviše od svih obradovao Semi Odželej, najbolji košarkaš Zvezde protiv Asvela, a možda i od početka sezone.

Pogledajte kako pogodak Džonsa za pobedu i slavlje košarkaša:

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Bonus video:

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Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot