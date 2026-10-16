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Tajson Etjen, jedan od glavnih napadačkih aduta Pariza, govorio je za "Mozzart Sport" pred duel sa Crvenom zvezdom (petak 20.00), a osvrnuo se i na odluku da karijeru nastavi u francuskom klubu, iako se povezivao sa Partizanom.

Amerikanac je ovog leta prvi put stigao u evropsku košarku, nakon iskustva u NBA ligi i razvojnoj Dži ligi. Već je pokazao svoj napadački potencijal, pošto je Virtusu ubacio 23, a Asvelu 27 poena.

1/6 Vidi galeriju Tajson Etijen Foto: Frank Gunn / PA Images / Profimedia, Jordan Bank / Getty images / Profimedia

Etjen je otkrio da je imao i druge ponude, ali da je izbor Pariza za njega bio prilično jednostavan.

- Jesam, imao sam i druge ponude, ali sam na neki način već dugo bio rešen za Pariz. Jednostavno sam osećao da je to mesto gde treba da budem. Srce i razum su mi govorili da tamo treba da odem i veoma sam srećan što sam izabrao ovo mesto - poručio je Etjen.

Amerikanac je istakao da želi da nastavi da unapređuje svoj šut za tri poena, koji smatra najvećim košarkaškim adutom, a predstojeći duel sa Crvenom zvezdom biće nova prilika da pokaže svoje kvalitete na evroligaškoj sceni.

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