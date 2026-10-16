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Crvena zvezda ne želi da čeka da se problemi u reketu sami reše!

Crveno-beli krenuli su u potragu za novim centrom, a kako prenosi "Mozzart Sport", na vrhu liste želja nalazi se nekadašnji NBA košarkaš Kristijan Koloko!

Prema saznanjima pomenutog portala, klub sa Malog Kalemegdana već je poslao ponudu Kameruncu, ali posao još nije završen. Razlog za oprez je veliko interesovanje na tržištu, pošto su za Koloka zainteresovani i Fenerbahče i Baskonija, pa Zvezdu očekuje ozbiljna borba za njegov potpis.

1/7 Vidi galeriju Kristijan Koloko u Crvenoj zvezdi? Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Nekadašnji centar Toronta i još nekoliko NBA ekipa prva je opcija crveno-belih, koji veruju da bi njegov dolazak mogao da reši deo problema pod košem. Ipak, Zvezda ima i rezervne planove ukoliko ne uspe da završi posao sa Kolokom.

Potreba za pojačanjem postala je još izraženija zbog problema sa povredama. Džonatan Motli je van stroja i očekuje se da se na parket vrati pred kraj oktobra, dok se Ebuka Izundu oporavlja nakon povrede zgloba. Uz to, centarska linija nije u potpunosti odgovorila zahtevima sistema trenera Ibona Navara.

Semi Odželej je u međuvremenu uspeo da pokrije deo nedostataka i pomogne ekipi da veže tri pobede u Evroligi, ali na Malom Kalemegdanu očigledno smatraju da je potrebno još jedno ozbiljno rešenje u reketu.

Koloko je trenutno prva želja Zvezde, ali vremena za čekanje nema mnogo. Crveno-beli žele da pojačaju centarsku liniju, a ostaje da se vidi da li će uspeti da pobede konkurenciju i dovedu NBA pojačanje u Beograd.

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