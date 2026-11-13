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Košarkaši Crvene zvezde doživeli su pravi debakl u Madridu (105:84), pošto su u 11. kolu Evrolige ubedljivo poraženi od Real Madrida, ali rezultat nije bio jedina stvar koja je obeležila teško veče crveno-belih.

Naime, u finišu druge deonice došlo je do verbalnog sukoba između trenera Zvezde Ibona Navara i prvog plejmejkera ekipe Krisa Džonsa.

Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džons je bio vidno ljut jer ga je Navarro izveo iz igre u trenutku kada je Crvena zvezda, nakon velikog minusa od 24 poena, uspela da se vrati i priđe na svega sedam poena zaostatka.

Plejmejkeru se očigledno nije dopala odluka španskog stručnjaka, pa je usledila žustra rasprava koja nije prošla nezapaženo.

Kris Džons  Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, atroslav Hladny ©/2026 atroslav Hladny/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic

Ipak, partija Džonsa nije bila na nivou očekivanja. Tokom čitavog susreta bio je u kontra ritmu, a utakmicu je završio sa svega osam postignutih poena, uz čak četiri izgubljene lopte i minus 11, u plus-minus indeksu.

Situacija je dodatno oslikala nervozu koja je vladala u redovima beogradskog tima, koji je u Madridu doživeo veče za zaborav. Osim ubedljivog poraza, ostaje i pitanje odnosa između trenera i jednog od najvažnijih igrača u ekipi.

O situaciji na klupi, ali i odnosu dvojice aktera, govorio je i nekadašnji trener i stručni konsultant Vlade Đurović, koji je posebno pohvalio reakciju Navara.

- Navaru svaka čast kod svađe sa Džonsom, ja bih ga oterao u svlačionicu i psovao, a ovaj je lepo pričao sa njim. Dobar je psiholog - rekao je Đurović.

Niko nema pravo da se protivi odlukama trenera, pa makar govorili i o aktuelnom lideru tima, što Džons u Zvezdi svakako jeste.

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Vlade Đurović

Đurović je imao oštre kritike i na račun Džonsove igre, istakavši da je izabrao najgori trenutak da odigra jednu od najslabijih utakmica od dolaska u Crvenu zvezdu.

- Kris Džons je izabrao najgori dan da odigra najgoru utakmicu otkako je u Crvenoj zvezdi. Nije vodio ekipu onako kako treba - poručio je Đurović.

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Kris Džouns pogodak za pobedu protiv Asvela Izvor: Arena 1 Premium