SNIMAK SUKOBA! Puklo na klupi Zvezde! Džons ušao u žestoku raspravu sa Navarom, razlog je neverovatan! (VIDEO)
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su pravi debakl u Madridu (105:84), pošto su u 11. kolu Evrolige ubedljivo poraženi od Real Madrida, ali rezultat nije bio jedina stvar koja je obeležila teško veče crveno-belih.
Naime, u finišu druge deonice došlo je do verbalnog sukoba između trenera Zvezde Ibona Navara i prvog plejmejkera ekipe Krisa Džonsa.
Džons je bio vidno ljut jer ga je Navarro izveo iz igre u trenutku kada je Crvena zvezda, nakon velikog minusa od 24 poena, uspela da se vrati i priđe na svega sedam poena zaostatka.
Plejmejkeru se očigledno nije dopala odluka španskog stručnjaka, pa je usledila žustra rasprava koja nije prošla nezapaženo.
Ipak, partija Džonsa nije bila na nivou očekivanja. Tokom čitavog susreta bio je u kontra ritmu, a utakmicu je završio sa svega osam postignutih poena, uz čak četiri izgubljene lopte i minus 11, u plus-minus indeksu.
Situacija je dodatno oslikala nervozu koja je vladala u redovima beogradskog tima, koji je u Madridu doživeo veče za zaborav. Osim ubedljivog poraza, ostaje i pitanje odnosa između trenera i jednog od najvažnijih igrača u ekipi.
O situaciji na klupi, ali i odnosu dvojice aktera, govorio je i nekadašnji trener i stručni konsultant Vlade Đurović, koji je posebno pohvalio reakciju Navara.
- Navaru svaka čast kod svađe sa Džonsom, ja bih ga oterao u svlačionicu i psovao, a ovaj je lepo pričao sa njim. Dobar je psiholog - rekao je Đurović.
Niko nema pravo da se protivi odlukama trenera, pa makar govorili i o aktuelnom lideru tima, što Džons u Zvezdi svakako jeste.
Đurović je imao oštre kritike i na račun Džonsove igre, istakavši da je izabrao najgori trenutak da odigra jednu od najslabijih utakmica od dolaska u Crvenu zvezdu.
- Kris Džons je izabrao najgori dan da odigra najgoru utakmicu otkako je u Crvenoj zvezdi. Nije vodio ekipu onako kako treba - poručio je Đurović.
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