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Izvršni direktor Evrolige Ćus Bueno nagovestio je da bi politička situacija u jednoj zemlji mogla da bude prepreka za dobijanje trajnih licenci, a sve ukazuje na to da je govorio o Srbiji i njenim najvećim košarkaškim klubovima - Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Iako tokom intervjua za "Eurohoops" nije direktno pomenuo beogradske večite rivale, Bueno je govorio o klubovima koji nisu spremni za franšizni sistem zbog promena vlasti i neizvesnosti u finansiranju.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Ima timova koji nisu spremni danas jer se promenila vlast, a oni su se oslanjali na taj novac. To stvara veoma nesigurnu situaciju. Ali oni su važni za nas, pa gledamo kako mogu da prođu kroz taj put. Možda sada nije pravi trenutak da postanu franšize, ali kažemo im da ostanu uz nas i da ćemo razgovarati kada budu spremni - poručio je Bueno.

Njegove reči dolaze nakon nedavno održanih izbora u Srbiji, na kojima je Studentska lista odnela pobedu, zbog čega se nameće zaključak da je govorio upravo o Zvezdi i Partizanu. Ipak, španski funkcioner nije direktno potvrdio da se njegova izjava odnosi na srpske klubove.

Novinar Aris Barkas je nakon Buenovog odgovora konstatovao da je praktično "pokrio" srpske predstavnike.

U međuvremenu, pojavile su se informacije da bi šest klubova moglo da dobije trajne licence: Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma, Hapoel Tel Aviv i PAOK.

- Ne mogu svih 15 da dobiju franšizu - zaključio je Bueno, jasno stavivši do znanja da neće svi aktuelni učesnici Evrolige automatski dobiti trajno mesto u takmičenju.

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