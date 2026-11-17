ARMANI - CRVENA ZVEZDA: Velika bitka u Milanu!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Armaniju u Milanu u utakmici 12. kola Evrolige.
Utakmica počinje u 20.30 časova.
13. minut - 29:24
Boldvin konačno postiže prve poene, nakon n ofanzivnog skoka.
A potom sjajno poentira nakon prodora.
Metjuz nakon tajm-auta pogađa za tri.
12. minut - 26:20
Serija promašaja i grešaka na obe strane. I dalje bez poena u drugoj deonici.
Prva četvrtina - 26:20
Metjuz beži Nvori i lako poentira.
Armani ima + 6, na kraju prve deonice.
9. minut - 23:19
Vajler Beb pogađa za tri, ali potom pravi nesportski faul na Metjuzu prilikom šuta za tri.
Siguran sva tri puta.
5. minut - 14:11
Koloko lako zakucava na sjajnu asistenciju Džonsa.
Tompson postiže trojku preko Kolokoa iz jako teške pozicije.
2. minut - 4:6
Ponovo Karter iz kontre na asistenciju Dobrića.
Rajt njegov četvrti poen, na asistenciju Gudurića.
1. minut - 2:4
Karter postiže prve poene na meču.
Sa druge strane zakucava Mozes Rajt.
A onda ponovo Karter.
Tabela Evrolige
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