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Mfiondu Kabengele igra sezonu iz snova!

Centar Dubaija nastavlja da pomera granice, a najnoviji podvig donosi mu prvo mesto na listi igrača sa najviše dabl-dabl učinaka u Evroligi ove sezone.

Košarkaš iz redova debitanta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata čak četiri puta je na 14 odigranih utakmica uspeo da ostvari dvocifren učinak u dve statističke kategorije. Tako se našao ispred nekoliko velikih imena evropske košarke i još jednom pokazao koliko znači svom timu.

Kabengele ima 29 godina, a ovo mu je tek druga sezona u elitnom evropskom takmičenju. Ipak, za kratko vreme uspeo je da se nametne kao jedan od najdominantnijih centara Evrolige.

1/3 Vidi galeriju Mfiondu Kabengele prvi po broju dabl-dabl učinaka u Evroligi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©

Da njegova forma nije slučajnost, najbolje pokazuju brojke. Prošle sezone bio je 19. strelac takmičenja sa prosekom od 14,2 poena, osmi skakač sa 6,1 uhvaćenom loptom po utakmici, dok je po indeksu korisnosti zauzeo deveto mesto sa 17,4.

Ove sezone nastavio je u istom ritmu, a u pojedinim kategorijama napravio je i ozbiljan iskorak.

Trenutno postiže 14 poena po utakmici, što ga svrstava na deveto mesto liste najboljih strelaca. Ispred svih je Saša Vezenkov iz Olimpijakosa sa prosekom od čak 20,2 poena.

Međutim, kada su skokovi u pitanju, Kabengele nema konkurenciju! Sa prosekom od 8,9 uhvaćenih lopti po meču nalazi se na samom vrhu Evrolige. U indeksu korisnosti ponovo je deveti sa 17,7, dok prvo mesto drži Vezenkov sa 23,9.

Posebno impresivna je njegova dominacija pod obručima, a poslednji dabl-dabl upisao je u duelu protiv Partizana, u 14. kolu. Iako je Dubai poražen, Kabengele je utakmicu završio sa 11 poena i 11 skokova.

Najuspešniji igrači po broju dabl-dabl učinaka u Evroligi 2026/2027:

Mfiondu Kabengele (Dubai) – 4 dabl-dabla na 14 utakmica

Elajdža Brajant (Hapoel Tel Aviv) – 3 na 14 utakmica

Dario Šarić (Anadolu Efes) – 3 na 14 utakmica

Jonas Valančijunas (Žalgiris) – 3 na 14 utakmica

Bruno Fernando (Anadolu Efes) – 3 na 11 utakmica

Marjanović i Turkčan i dalje na vrhu

Iako Kabengele trenutno dominira, istorijski rekordi Evrolige i dalje deluju veoma daleko.

Kada je reč o novijem sistemu statističkog praćenja, koji se primenjuje od 2016. godine, najbolji učinak ostvario je Nik Kalates. On je u sezoni 2019/2020, nastupajući za Panatinaikos, zabeležio čak 13 dabl-dabl učinaka na 28 utakmica. Ta sezona, podsetimo, nije završena zbog pandemije koronavirusa.

Ipak, apsolutni rekord po broju dabl-dabl učinaka u jednoj sezoni Evrolige pripada srpskom gorostasu Bobanu Marjanoviću! On je u sezoni 2014/2015, kao član Crvene zvezde, ostvario neverovatnih 16 dabl-dabl učinaka u kategorijama poena i skokova.

A kada se pogleda kompletna istorija takmičenja, na tronu je Mirsad Turkčan. Legendarni turski košarkaš sakupio je čak 50 dabl-dabl učinaka na 129 odigranih utakmica, i to sve u kombinaciji poena i skokova.