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Panatinaikos je odlučio da reaguje i obrati se rukovodstvu elitnog takmičenja, zahtevajući disciplinsku reakciju zbog dešavanja tokom utakmice Olimpijakosa i Hapoela iz Tel Aviva.

Prema pisanju grčkih medija, atinski klub dostavio je Evroligi snimke sa susreta 14. kola, odigranog u „Sunel areni“, na kojima su zabeležene sporne situacije sa tribina.

Među razlozima za prijavu našli su se skandiranje protiv vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa, kao i transparent posvećen Manosu Papadopulosu.

Ipak, tu se priča ne završava. Panatinaikos je nadležnima prosledio i snimke na kojima se, prema tvrdnjama kluba, čuju uvrede upućene treneru Hapoela Dimitrisu Itudisu, ali i predsedniku Evrolige Dejanu Bodirogi.

Sada je na potezu rukovodstvo Evrolige, koje će morati da razmotri dostavljeni materijal i odluči da li ima osnova za disciplinske mere. Za sada nije poznato da li će Olimpijakos biti kažnjen.