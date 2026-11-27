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Košarkaš Pariza Nadir Hifi proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige za novembar.

Hifi je ovog meseca, u toku kog je Pariz zabeležio pobede u svih pet mečeva u tom takmičenju, u Evroligi u proseku beležio 19,4 poena, šest asistencija, 3,6 skokova, jednu ukradenu loptu i indeks korisnosti 22,2.

1/6 Vidi galeriju Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Od svih igrača u Evroligi, Hifi je u novembru bio treći po prosečnom broju postignutih poena, kao i četvrti po prosečnom indeksu korisnosti.

Pariz zauzima 11. mesto na tabeli Evrolige sa osam pobeda i šest poraza.