U novembru, Hifi je bio ključni igrač Pariza, beležeći 19,4 poena i šest asistencija po meču, čime je zaslužio MVP priznanje.
Evroliga
STIGLA NAGRADA ZA BRUTALNE PARTIJE! Hifi je najkorisniji igrač Evrolige u novembru - doneo svom timu pet pobeda, pa pokupio vredno priznanje!
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Košarkaš Pariza Nadir Hifi proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) Evrolige za novembar.
Hifi je ovog meseca, u toku kog je Pariz zabeležio pobede u svih pet mečeva u tom takmičenju, u Evroligi u proseku beležio 19,4 poena, šest asistencija, 3,6 skokova, jednu ukradenu loptu i indeks korisnosti 22,2.
Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Od svih igrača u Evroligi, Hifi je u novembru bio treći po prosečnom broju postignutih poena, kao i četvrti po prosečnom indeksu korisnosti.
Pariz zauzima 11. mesto na tabeli Evrolige sa osam pobeda i šest poraza.
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