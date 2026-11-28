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Virtus Bolonja, koji je nedavno ubedljivo savladao Crvenu zvezdu u Evroligi, suočava se sa ozbiljnim finansijskim problemima i bio je nadomak toga da ostane bez uslova za takmičenje u italijanskom prvenstvu. Italijanski velikan nalazi se u velikoj finansijskoj krizi, a vlasnik Masimo Zaneti morao je da uloži milione evra kako bi spasao klub.

Prema pisanju italijanskog lista "Corriere di Bologna", Virtus je 2026. godinu završio sa gubitkom od čak 15,1 milion evra, zbog čega je Zaneti tokom prethodnih osam meseci ubrizgao približno 15 miliona evra kako bi stabilizovao poslovanje.

1/11 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

Koliko je situacija bila ozbiljna govori podatak da Virtus u januaru nije ispunjavao dva od tri finansijska kriterijuma neophodna za nastup u italijanskom prvenstvu. Problem je rešen tek nakon intervencije vlasnika, koji kontroliše 99,7 odsto kluba.

Finansijski izveštaji pokazuju da su prihodi iznosili 14,6 miliona evra, dok su rashodi dostigli čak 29,3 miliona. Ni naredna godina ne donosi mnogo optimizma, pošto se očekuje novi minus od oko deset miliona evra, a ukupne finansijske potrebe procenjuju se na 22 miliona.

Jednu od šansi za izlazak iz krize Virtus vidi u preseljenju u novu dvoranu „Unipol Hall“, kapaciteta oko 10.500 gledalaca, gde će 11. decembra ugostiti Makabi iz Tel Aviva u Evroligi.

Zanimljivo je da klub koji se suočava sa ovako ozbiljnim finansijskim problemima na parketu i dalje pokušava da ostane konkurentan u elitnom evropskom takmičenju. Virtus je trenutno na 14. mestu Evrolige sa šest pobeda i osam poraza, a nedavno je demonstrirao snagu protiv Crvene zvezde, koju je ubedljivo savladao.

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