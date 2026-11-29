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Ubedljiv poraz Crvene zvezde od Virtusa u Beogradskoj areni (108:84), uz obaranje pojedinih negativnih rekorda i veoma loše izdanje crveno-belih, bio je glavna tema analize Milutina Aleksića. Nekadašnji košarkaš smatra da je javnost potcenila italijanski sastav, dok je na račun igre i pristupa beogradskog tima izneo niz konkretnih kritika.

Gostujući u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji, Aleksić je najpre ukazao na to da trenutni tim iz Bolonje ne treba posmatrati kroz prizmu prethodnih sezona.

"Počeću kao afirmaciju za izlaganje, ovo je neki novi Virtus, posebno u odnosu na period kada je tamo igrao Miloš Teodosić koji je sada sportski direktor Zvezde i to je iznenađenje samo za gledaoce koji su možda videli da je pre nekoliko kola Virtus bio u donjem delu tabele. Zadnjih godina nisu bili pri vrhu, ali duboko verujem da će to ove godine da se promeni. Ne ulazim u to ko koliko košta i budžete", rekao je Aleksić.

Posebno mu je zasmetalo to što je ekipa delovala nespremno na samom otvaranju susreta.

"Čini mi se da je nešto dovelo da se igrači malo opuste, nisam dobio tu informaciju da je trener Navaro dao dva slobodna dana unapred, ne znam za to. Ali, početak meča mi je delovalo da utakmica nije dobro pripremljena. Imali smo ekipu koja primi ili ne primi koš, za tri sekunde je u napadu i ide na koš i uglavnom je realizuje. To je radio Virtus, što mi negde govori o fizičkoj spremnosti tog tima koji posle Valensije igra najbržu košarku. Čudno mi je bilo da Zvezda sa onakom lakoćom prima poene iz tih kontri. Nekako hronično vidim nedisciplinu kod igrača Zvezde. Može bilo ko da se ljuti i kada se dobija i kada se gubi, pričam o toj nedisciplini. Pre svega o odnosu prema odbrani, građenju, kontroli skoka, pravljenju malih faulova, Zvezda to nema u kontinuitetu."

1/11 Vidi galeriju KK Crvena zvezda - KK Virtus, Evroliga 24.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT/2026

U nastavku izlaganja osvrnuo se na oscilacije u igri pojedinaca u odnosu na neke prethodne mečeve.

"Dođe utakmica sa Olimpijakosom i Dubaijem gde Zvezda izgleda utegnuto i onda dođe utakmica gde opet jedan Karter tako ispada, Nvora da ne ponavljam koliko puta deluje nezainteresovan u odbrani. Ne gradi, sad je počeo da traži loptu na niskom postu, ne vidim ideju šta on radi tu kad se okrene i šutne, treba da traži rešenja na drugi način."

Primer Čime Monekea i pitanje autoriteta

Kao pozitivan pokazatelj da se pristup može promeniti, Aleksić je izdvojio Čimu Monekea, koji je prethodno propustio dve utakmice u Evroligi zbog suspenzije.

"Zvezdi treba disciplina. Momenat koji me tera na razmišljanje i da budem oštar prema Zvezdi jeste Moneke. Bio je kažnjen, pa je na ovoj utakmici bio najdominantniji i najaktivniji, hajde da kažem i najraspoloženiji igrač Zvezde. Znači, može svako da se dotera u red. Kako je Čima, tako mogu i ostali, ali mislim da je malo kasno da se sada to radi, to se radi na početku, ne sada."

Ipak, naglašava da stanje na tabeli nije alarmantno i da ima dovoljno vremena za korekcije u preostalom delu sezone.

"Nadam se da će Navaro imati taj autoritet nad igračima. Ništa ovo za Zvezdu nije katastrofalno, čak ima i odličan rezultat s obzirom na sve ovo što sam naveo. U dobroj je situaciji, ima još jednu trećinu takmičenja, treba da izvuče lekcije i to je to."

Milutin Aleksić Foto: Screenshot

Šta nedostaje Koloku i zašto je važan Davidovac

Iako je centar Kristijan Koloko doneo određene pomake u igri crveno-belih, Aleksić primećuje segmente u kojima mora znatno da napreduje.

"Već sam pričao o Koloku, trener Virtusa Mumbru je pokazao da je talentovan i pustio je da Koloko pokaže šta ume sa dve noge na zemlji. Jako malo. Mora da radi na tome, da ima bolji arsenal šuteva kada su mu obe noge na zemlji. Nezaustavljiv je u praćenju igre u piku, iz dvokoraka, na zakucavanju i 'rolanju', ali to nije dovoljno za ovaj nivo košarke. Šutevi mu nisu konzistentni, to je sve stvar utreniranosti, ali ima mnogo potencijala."

S druge strane, pohvalio je doprinos Dejana Davidovca, ističući da se protiv fizički bržeg rivala mora igrati pametnije.

"Videli smo i Dejana Davidovca koji je najmanji atleta u Zvezdi, ali kada uđe sve smislenije izgelda. Što vam govori da se takve ekipe napadaju više taktički, ne atletski. Vi ne možete ovoj ekipi da odgovorite atletski, brža je od vas. Deluje mi da je Zvezda igrala u trećoj, a Virtus u šestoj brzini."

Sporne odluke Nvore i problem u organizaciji napada

Analizirajući ključne detalje koji su prelomili meč, Aleksić je izdvojio situaciju iz završnice kada je Zvezda smanjila zaostatak na šest poena, a Nvora umesto dodavanja usamljenom Monekeu u uglu odlučio da šutira preko ruke.

"Kremer igra lošu odbranu, sa rukama, on se trudi, ponaša se fantastično, dobar je igrač, ali vidi se da nema iskustva. Onda dolazimo do tog napada posle tajm-auta i te koncentracije igrača. Zvezda ima nalet, Nvora ima Monekea u ćošku, ima 15 poena u tom trenutku, najbolji je igrač Zvezde i ima dodavanje, šutira preko ruke i ne pogađa. To su detalji koji pokazuju o toj nedisciplini koju vidim u igračima i odlukama Zvezde."

Za kraj, izrazio je zabrinutost zbog načina na koji napad funkcioniše kada je organizacija igre u rukama Nika Vejler-Baba.

"Jako mi je važno da kažem da kod Baba postoji apsolutno odsustvo inicijative u napadu, biće to jedan od hroničnih problema Zvezde. Džouns i Batler imaju te loše faze, ali ovo sa Nikom je hronično. Ne vidim da će to da se reši i mislim da će Zvezda jako trpeti zbog toga", zaključio je Aleksić.

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