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Na dnevnom redu sastanka Skupštine akcionara Evrolige, koji će biti održan u ponedeljak (30. novembra), pre svega će se naći odluka o šest stalnih licenci i prelasku takmičenja u novu eru.

U novom formatu broj učesnika biće povećan sa 20 na 24 ekipe, dok će se promeniti i sistem takmičenja. Klubovi će biti podeljeni u dve konferencije sa po 12 timova, ali se broj garantovanih utakmica neće drastično smanjiti. U aktuelnom formatu svaka ekipa odigra 38 mečeva.

Do smanjenja će doći samo kada je reč o osam ekipa koje ne uspeju da se plasiraju u plej-of. One će odigrati najmanje 34 utakmice – po dve protiv svakog od 11 rivala iz svoje konferencije i po jednu protiv svih 12 ekipa iz druge konferencije.

Razlog za to je promena sistema završnice sezone, koja će ubuduće imati dve faze. Prva će biti osmina finala, a nakon nje slede četvrtfinalni dueli, iz kojih će proizaći četiri učesnika Fajnal-fora.

Sve to trebalo bi da doprinese većoj popularnosti takmičenja i njegovom daljem razvoju, uz nove komercijalne i televizijske ugovore, ali i znatno kvalitetniju uslugu za navijače. Tome će doprineti i savremene dvorane u kojima će se igrati utakmice.

Imajući u vidu da su završeni pregovori i kontakti predstavnika ECA sa klubovima koji su podneli prijave za dobijanje stalne licence, Gazzetta je došla do saznanja kako trenutno stoje stvari kada je reč o šest ekipa koje važe za apsolutne favorite.

One bi u narednom periodu trebalo da postanu punopravni članovi takmičenja ili da uđu u proces priključivanja koji bi mogao da bude završen u roku od jedne ili dve godine.

U pitanju su, prema svemu sudeći, Pariz, Dubai, Valensija, Hapoel Tel Aviv, PAOK i Maksima Roma.

Prve četiri ekipe već nastupaju u Evroligi. Pariz, Dubai i Valensija igraju zahvaljujući specijalnim pozivnicama, dok je Hapoel Tel Aviv prošle godine izborio mesto kao osvajač Evrokupa iz 2025. godine, a potom produžio učešće plasmanom u prošlosezonski plej-of. PAOK i Maksima Roma ove sezone nastupaju u drugom po rangu takmičenju pod okriljem ECA.

PAOK je mesecima radio na tome da se domogne elite evropske košarke. Nedavne i kontinuirane investicije vlasnika Aristotelisa Mistakidisa u infrastrukturu, uključujući izgradnju trening-centra i već donetu odluku o izgradnji nove dvorane, kao i ulaganja u igrački kadar, dodatno su učvrstile njegove ionako velike šanse.

Šest pomenutih klubova, zajedno sa 12 ekipa koje već imaju status akcionara, Olimpijakosom, Panatinaikosom, Real Madridom, Barselonom, Baskonijom, Fenerbahčeom, Efesom, Armanijem iz Milana, Makabijem, Žalgirisom, Bajernom i Asvelom, činiće prvih 18 franšiza koje će od naredne sezone biti deo evroligaške porodice.

Preostalih šest mesta biće popunjeno kroz četiri specijalne pozivnice i dva mesta koja će pripasti finalistima Evrokupa – osvajaču i poraženom finalisti, pod uslovom da Bešiktaš ne izbori plasman u plej-of.

Prema informacijama Gazzette, dva srpska kluba, Crvena zvezda i Partizan, kao i Virtus iz Bolonje, trenutno su najveći favoriti za prve tri specijalne pozivnice.

Takav rasplet ne iznenađuje ako se uzmu u obzir košarkaška tradicija ovih klubova, njihova istorija u takmičenju, ali i vernost navijača koji ih godinama prate.

Ipak, važno je napomenuti da bi italijanski klub i dva beogradska velikana imali još bolje izglede kada ne bi postojala zabrinutost zbog njihove finansijske stabilnosti i samoodrživosti.

Virtus iz Bolonje već se nalazi u procesu prodaje zbog velikih dugovanja, dok nedavna promena vlasti u Srbiji ne garantuje da će se nastaviti državno finansiranje koje su dva najveća srpska kluba do sada imala.

S druge strane, prema informacijama do kojih je došla Gazzetta, čelnici Arisa ostvarili su značajan napredak u razgovorima sa Evroligom i uspeli da ubede njene predstavnike u razvojni potencijal projekta koji je trenutno u toku.

Dosadašnji rad, uz košarkašku tradiciju koju grčka košarka gradi već decenijama, naišao je na veliku podršku. Zbog toga klub iz Soluna ima ozbiljne šanse da dobije četvrtu specijalnu pozivnicu, ukoliko do mesta u Evroligi ne stigne kroz plasman u Evrokupu.

Specijalne pozivnice, naravno, neće biti dodeljene pre nego što se završe takmičarski procesi i odluči o mestima koja će biti osvojena na terenu. Aris, naime, i kroz Evrokup ima šansu da se domogne elitnog takmičenja. Ipak, atmosfera je već sada veoma pozitivna kada je reč o ovom istorijskom klubu iz Soluna.

Pored Arisa, dobre izglede za plasman u Evroligu imaju još dva kluba koja se takmiče u Evrokupu i bore za trofej – Hapoel Jerusalim i Napoli.

Ipak, najpozitivnija vest koja proizlazi iz poslednjih dešavanja u Evroligi jeste to što bi grčka košarka već od naredne sezone mogla da udvostruči broj svojih predstavnika u najjačem evropskom klupskom takmičenju.